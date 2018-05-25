Greve de caminhoneiros causa transtornos no Sul do Estado

Apenas 70% dos ônibus circulam em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Agersa

Os reflexos da greve dos caminhoneiros pode ser sentido em diversos setores. No Sul do Estado a falta de combustíveis fez com que as pessoas se desesperassem para encher o tanque, zerando o estoque da maioria dos postos da região. Algumas farmácias suspenderam a entrega e já faltam alimentos em alguns supermercados e mercearias. As prefeituras dotam medidas para evitar o uso desnecessário de combustível e até a coleta de lixo foi suspensa.

PREFEITURAS

Em Mimoso dó Sul o uso da frota municipal foi reduzido a partir de amanhã, sexta-feira (25), serão mantidos os serviços essenciais, principalmente os da área da Saúde e de Limpeza Urbana. Os maquinários também foram paralisados.

Em Anchieta e em Iconha o recolhimento de lixo foi paralisado. Em Atílio Vivácqua os maquinários das Secretarias de Agricultura e de Obras paralisou parte dos maquinários . O transporte escolar e o comunitário devem ser mantidos até esta sexta-feira (25).

Em Vargem Alta informa o uso da frota municipal está reduzido a partir desta quinta-feira (24), apenas os serviços essenciais são mantidos. Foi priorizado o abastecimento das ambulâncias e dos caminhões coletores de lixo, que terá redução da rota. Os maquinários também estão paralisados. O transporte Universitário está suspenso. E, caso a paralisação continue, poderá ter cancelamento das aulas na rede municipal.

Em Presidente Kennedy e em Irupi, apenas os serviços essenciais serão mantidos. Em Castelo a realidade é a mesma e a coleta de lixo foi reduzida.

Em Cachoeiro de Itapemirim o uso da frota municipal está reduzido a partir dessa quinta-feira (24). apenas os serviços essenciais estão sendo mantidos.

COMBUSTÍVEL

Todas as cidades do Sul do Estado apresenta algum problema devido a falta de combustíveis. Dez municípios ficaram completamente sem combustíveis, mas outras 18 ainda tem, mas geralmente diesel, álcool, ou gasolinas especial quem tem alto valor de mercado.

Nas cidades que amanheceram com gasolina nos postos, a manhã foi de corrida e filas longas. Iúna e Presidente Kennedy eram as únicas cidades com gasolina, Em Iúna a gasolina chegou durante a madrugada, mas já acabou.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a gasolina acabou nos 46 postos de combustíveis . De acordo com o Sindipostos, em pelo menos quatro só tem o Diesel comum e o S-10 para os clientes.

Nos municípios de São José do Calçado; Irupi ; Dores Do Rio Preto e Piúma não tem nenhum combustível nos postos. Já em Castelo; Conceição Do Castelo; Venda Nova do Imigrante; Marataízes; Itapemirim; Anchieta; Atílio Vivácqua; Iconha; Rio Novo Do Sul; Vargem Alta; Muqui; Mimoso Do Sul; Apiacá; Alegre; Guaçuí; Muniz Freire; Divino de São Lourenço; Ibitirama e Ibatiba só é possível encontrar o Diesel.

TRANSPORTE PÚBLICO

Em Cachoeiro de Itapemirim, a frota foi reduzida para 70% desde a última quarta-feira (23) e a partir de amanhã a previsão é de diminuir ainda mais. O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, explicou que as medidas tem o objetivo de garantir o transporte público pelo menos até quarta-feira. Nesta sexta-feira apenas 70 veículos que representa cerca de 70% da frota está circulando e neste sábado vai circular com horário de domingo e feriado - 35 ônibus.

Os ônibus que saem da Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim com destino a Marataízes, Piúma, Iconha, Rio Novo do Sul, Anchieta e Guarapari também circulam com a frota reduzida com os horários de domingo e feriado.