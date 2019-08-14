Greve: caminhoneiros do setor de rochas dão trégua de uma semana

Após três dias de paralisações, os motoristas do setor de rochas ornamentais decidiram encerrar a greve. Nesta quarta-feira (14), em Vitória, líderes dos caminhoneiros, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Espírito Santo reuniram para debater as reivindicações da classe, que pede padronização da fiscalização do transporte de rochas.
A reunião aconteceu durante a tarde da Superintendência da PRF. Segundo o movimento dos caminhoneiros, os motoristas irão trabalhar nos próximos sete dias. O Ministério Público do Espírito Santo acordou em analisar o caso e dar um aparecer das questões reivindicadas. Na próxima quarta-feira (21) deve haver nova reunião.
Os caminhoneiros ficaram concentrados em seis pontos do Sul do estado. Há três dias, não houve movimentação de rochas de Cachoeiro de Itapemirim. Os caminhoneiros deixaram de transportar cerca de 300 blocos, que encheriam 200 contêiners, segundo o sindicato das industrias e empresas do setor, Sindirochas.