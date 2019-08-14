Greve: caminhoneiros do setor de rochas dão trégua de uma semana

Após três dias de paralisações, os motoristas do setor de rochas ornamentais decidiram encerrar a greve. Nesta quarta-feira (14), em Vitória, líderes dos caminhoneiros, ae o Ministério Público do Espírito Santo reuniram para debater as reivindicações da classe, que pede padronização da fiscalização do transporte de rochas.

A reunião aconteceu durante a tarde da Superintendência da PRF. Segundo o movimento dos caminhoneiros, os motoristas irão trabalhar nos próximos sete dias. O Ministério Público do Espírito Santo acordou em analisar o caso e dar um aparecer das questões reivindicadas. Na próxima quarta-feira (21) deve haver nova reunião.