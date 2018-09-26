Grave acidente interdita totalmente a BR 101, em Anchieta

Um grave acidente no início da manhã desta quarta-feira (26) envolvendo um Fiat Tempra e uma carreta matou duas pessoas e deixou um ferido no quilômetro 367 da BR 101, na altura de Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Por causa da colisão, que aconteceu por volta das 12 horas, o trânsito ficou interditado por quatro horas.
O acidente aconteceu na localidade de Alto Pongal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher e um homem, que dirigia o veículo de passeio, ficaram presas às ferragens e morreram no local. O terceiro passageiro foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim em estado grave.
A dinâmica do acidente não foi informado. Porém, segundo o motorista da carreta, de 40 anos, o carro invadiu a contramão. Ele disse que tentou tirar a carreta da direção do carro, bateu no veículo e saiu da pista. A carreta caiu em uma ribanceira, às margens da rodovia.
A carreta seguia em direção a Vitória, e o carro, com placa de Cataguases, do estado de Minas Gerais, no sentido Cachoeiro de Itapemirim. A carreta saiu de Iconha e seguiria para a Serra, com uma carga de pedras. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser hospitalizado.
Os nomes das vítimas não foram informados.