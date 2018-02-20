Grave acidente deixa um morto e um ferido na BR 101, Rio Novo do Sul

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de uma empresa de telecomunicação, localizada em Jardim Limoeiro, na Serra, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida no quilômetro 390 da BR 101, em Rio Novo do Sul, por volta das 9h30 desta terça-feira (20).

As vítimas estavam em um Fiat Uno. O carro seguia no sentido Sul quando o motorista, que morreu no local, fez uma ultrapassagem incorreta e perdeu o controle do carro em uma curva, colidindo de frente com a carreta.

O motorista da carreta, Arlindo Francisco dos Santos, de 64 anos, contou que saiu do Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (19) e seguiria para Vila Velha para descarregar a carga de farelo de trigo. Ele não conseguiu evitar a batida.

O motorista da carreta Arlindo Santos não conseguiu evitar a batida Crédito: Geizy Gomes

Eu achei que ele ia entrar na entrada ali, mas ele passou e entrou embaixo. Ele estava ultrapassando outro carro dentro da curva. Na hora que eu vi, que pensei que ele iria entrar, eu segurei, o espaço não deu. Ele passou e entrou embaixo (do caminhão). A frente do caminhão levantou todinha e atravessou aqui. Saiu uma fumaceiro, o capô levantou e não deu para eu ver nada, contou.

O Fiat Uno foi arrastado por aproximadamente 100 metros. O carona foi socorrido pelo resgate da Eco101, concessionária que administra a via, para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista da carreta ficou ileso. A Polícia Rodoviária Federal realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Um encarregado da empresa de telecomunicações, onde as vítimas trabalham, esteve no local do acidente. A identificação das vítimas não foi divulgada até o momento.

A dona de casa Maria da Glória Gomes, de 63 anos, mora a poucos metros do local do acidente e chegou a ouvir o impacto dos veículos.Eu moro lá embaixo, e escutei o freio do carro e uma batida. Quando viemos ver o acidente eles já estavam desmaiados", relatou

Até as 13h20 o trânsito no local estava no sistema Pare e Siga e uma fila de aproximadamente dois quilômetros se formou nos dois sentidos da via.