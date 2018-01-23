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Acidente

Grave acidente deixa adolescente ferido em Vargem Alta

Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fiat Strada e bateu contra uma picape S-10, por volta das 12h40
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 21:04

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 21:04

Picapes bateram no interior de Vargem Alta Crédito: Camila Thomazini
Um acidente na tarde desta segunda-feira (22) deixou um adolescente de 17 anos gravemente ferido na ES 164, no interior de Vargem Alta,  Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fiat Strada e bateu contra uma picape S-10, por volta das 12h40.
De acordo com informação de populares aos militares, o adolescente, que dirigia a picape Fiat Strada, perdeu o controle após fazer uma curva na localidade de Piraí e acabou batendo de frente com a Chevrolet S10.
Os dois veículos foram parar fora da pista com a batida. O motorista da S-10 sofreu apenas ferimentos leves no rosto. Já o adolescente foi socorrido para o Pronto Socorro municipal. A informação dos militares na unidade é de que ele sofreu traumatismo craniano.
Acidente aconteceu na ES 164 Crédito: Camila Thomazini
 

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