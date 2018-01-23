Grave acidente deixa adolescente ferido em Vargem Alta

Picapes bateram no interior de Vargem Alta Crédito: Camila Thomazini

Um acidente na tarde desta segunda-feira (22) deixou um adolescente de 17 anos gravemente ferido na ES 164, no interior de Vargem Alta, Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Militar, ele dirigia um Fiat Strada e bateu contra uma picape S-10, por volta das 12h40.

De acordo com informação de populares aos militares, o adolescente, que dirigia a picape Fiat Strada, perdeu o controle após fazer uma curva na localidade de Piraí e acabou batendo de frente com a Chevrolet S10.

Os dois veículos foram parar fora da pista com a batida. O motorista da S-10 sofreu apenas ferimentos leves no rosto. Já o adolescente foi socorrido para o Pronto Socorro municipal. A informação dos militares na unidade é de que ele sofreu traumatismo craniano.

Acidente aconteceu na ES 164 Crédito: Camila Thomazini