Garis fazem greve em Cachoeiro

Sacolas ficaram espalhadas pelas ruas de Cachoeiro Crédito: Wagnos Pirovani

Funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, paralisaram o serviço nesta quinta-feira (21). Eles alegam atraso de pagamento do tíquete-alimentação. A previsão é de que os serviços sejam normalizados nas próximas horas.

Por causa da paralisação, todas as ruas da cidade amanheceram sujas nesta sexta-feira (22), com sacolas espalhadas nas calçadas. A Prefeitura afirmou, por meio de nota, que os garis paralisaram os serviços, mas que está adotando as medidas legais, de acordo com o contrato, bem como medidas emergenciais, para que o serviço de limpeza não seja comprometido.