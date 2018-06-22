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Paralisação

Garis fazem greve em Cachoeiro

A previsão é de que os serviços sejam normalizados nas próximas horas

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 15:02
Sacolas ficaram espalhadas pelas ruas de Cachoeiro Crédito: Wagnos Pirovani
Funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, paralisaram o serviço nesta quinta-feira (21). Eles alegam atraso de pagamento do tíquete-alimentação. A previsão é de que os serviços sejam normalizados nas próximas horas.
Por causa da paralisação, todas as ruas da cidade amanheceram sujas nesta sexta-feira (22), com sacolas espalhadas nas calçadas. A Prefeitura afirmou, por meio de nota, que os garis paralisaram os serviços, mas que está adotando as medidas legais, de acordo com o contrato, bem como medidas emergenciais, para que o serviço de limpeza não seja comprometido.
Já os responsáveis pela empresa informaram por telefone que aguardam o estabelecimento atender as exigências Sindilimpe - sindicato dos coletores - para os funcionários saírem para fazer a coleta. As exigências devem ser atendidas a partir desta sexta-feira (22), mas até o momento não houve acordo entre sindicato e empresa.

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