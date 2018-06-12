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Gangue que tocava o terror em Cachoeiro de Itapemirim é presa

Com os suspeitos a Polícia Civil aprendeu armas, munições, aparelhos celular e uma quantia em dinheiro

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:08
Todo material aprendido foi levado para a 7ª delegacia regional Crédito: Divulgação Polícia Civil
Bandidos que aterrorizavam moradores do bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram presos durante uma operação na manhã desta terça-feira (12). Armas, munições e uma quantia em dinheiro estão entre os produtos apreendidos com os acusados. Das quatro pessoas levadas para a delegacia, duas eram menores de 18 anos.
De acordo com a Polícia Civil, a operação ocorreu após denúncias de que duas facções rivais estavam causando terror no bairro Recanto pela disputa de uma área de comércio de entorpecentes. A polícia também informou que confrontos entre as gangues aconteciam frequentemente.
A operação foi deflagrada para combater o tráfico de entorpecentes e receptação de produtos roubados. Cerca de 30 policiais, sendo três delegados, realizaram prisões de quatro suspeitos - dois eram adolescentes. Com eles foram apreendidos aparelhos celular, duas armas de fogo, munições e outros objetos.
> Polícia Civil prende namorado de jornalista morta por asfixia na Serra
Os indivíduos foram detidos e o todo o material apreendido foi levado para a 7ª delegacia regional do município.

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