Sul do Estado

Forte chuva alaga interior de Iconha

Internautas registraram vídeos dos alagamentos no interior do município

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Chuva forte alagou ruas em Iconha Crédito: Reprodução
Uma chuva forte deixou propriedades rurais alagadas na tarde desta quarta-feira (07) em Iconha, no Sul do Espírito. Segundo a prefeitura, a enxurrada cousou danos materiais aos moradores.
De acordo com o órgão público, a enxurrada durou cerca de 45 minutos. Internautas registraram vídeos dos alagamentos. Uma delas foi a Ruana Duarte, da localidade de Taquaral, que mostra a água já dentro de uma casa, no quintal, na garagem e outros imóveis também alagados. A água desceu com tanta força que destruiu parte de um muro.
Não só a localidade de Taquaral foi atingida, mas a de Jaracatiá também. Por lá, estradas estiveram interditadas. Nas demais localidades, a chuva caiu com intensidade mas não causou danos. A secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Iconha dará apoio as famílias atingidas pela chuva de hoje a tarde.
> Institutos fazem aleta de chuvas fortes no Estado

