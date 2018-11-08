Forte chuva alaga interior de Iconha

De acordo com o órgão público, a enxurrada durou cerca de 45 minutos. Internautas registraram vídeos dos alagamentos. Uma delas foi a Ruana Duarte, da localidade de Taquaral, que mostra a água já dentro de uma casa, no quintal, na garagem e outros imóveis também alagados. A água desceu com tanta força que destruiu parte de um muro.
Não só a localidade de Taquaral foi atingida, mas a de Jaracatiá também. Por lá, estradas estiveram interditadas. Nas demais localidades, a chuva caiu com intensidade mas não causou danos. A secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Iconha dará apoio as famílias atingidas pela chuva de hoje a tarde.
