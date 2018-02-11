Foliões usam a criatividade para sair às ruas no Sul do ES

As fantasias são passaporte para que o folião se transforme e entre no clima da festa durante todo o carnaval. No Sul do Estado, criatividade não faltou para que as pessoas saíssem as ruas a caráter.

Na praia de Iriri, em Anchieta, pessoas de todas as idades aproveitem as festas e blocos de rua com ornamentos bem diferentes. O folião Lucas Almeida, de 22 anos, de Vila Velha, se inspirou no hit da cantora Anitta para se vestir. É o que rolou, o sutiã do hit vai malandra. Vale tudo, contou.

Quem também mostrou disposição em Piúma foi o aposentado foi o aposentado de 70 anos Otacir da Silva, de Alegre. Ao lado de uma banda de fanfarra, ele esbanjou disposição na Avenida Beira Mar. Sempre venho fantasiado. Amo Piúma, disse.

E quem não vai fantasiado, tem a oportunidade de comprar os adereços no meio da folia. A carioca Osilene de Almeida aproveitou os dias de festa e da grande concentração de turistas no balneário de Piúma para vender adereços. Tem purpurina, chupetinha e colar havaiano. E para vender, tem que entrar no ritmo, afirma.

O balneário de Piúma, segundo expectativa da prefeitura municipal, espera receber 300 mil foliões durante os dias de carnaval.