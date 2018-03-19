Fogo destrói casa de voluntárias de hospital em Conceição do Castelo

Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, foi tomada pelo fogo na madrugada desta segunda-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas consumiram rapidamente o imóvel. A casa de voluntárias do hospital Nossa Senhora da Conceição, em, na Região Serrana do Estado, foi tomada pelo fogo na madrugada desta segunda-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas consumiram rapidamente o imóvel.

De acordo com os militares, o caso aconteceu por volta de 5h30, no bairro Pedro Rigo, região central da cidade. Os bombeiros afirmaram que foi solicitado perícia, pois há suspeita de incêndio criminoso. Ninguém ficou ferido.

Foto: Internauta Fogo destruiu quase todos os objetos, máquinas e computadores das voluntárias TRABALHO VOLUNTÁRIO





A unidade, que existe há mais de 30 anos, possui um bazar e atua com voluntárias que confeccionam artesanatos, vendidos em feiras e por encomendas, no próprio município. Todo o valor arrecadado é voltado para melhorias no hospital e para ajudar pessoas carentes.

Ângela Maria Dassie, que morava no local que pegou fogo, contou que alguns objetos e tecidos foram recuperados por populares logo no início do incêndio. Porém, máquinas de costura, computadores, armários e documentos foram perdidos.