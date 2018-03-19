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Região Serrana

Fogo destrói casa de voluntárias de hospital em Conceição do Castelo

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas consumiram rapidamente o imóvel

Publicado em 19 de Março de 2018 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 17:08
A casa de voluntárias do hospital Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, foi tomada pelo fogo na madrugada desta segunda-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas consumiram rapidamente o imóvel.
De acordo com os militares, o caso aconteceu por volta de 5h30, no bairro Pedro Rigo, região central da cidade. Os bombeiros afirmaram que foi solicitado perícia, pois há suspeita de incêndio criminoso. Ninguém ficou ferido.
Foto: Internauta

Fogo destruiu quase todos os objetos, máquinas e computadores das voluntárias

TRABALHO VOLUNTÁRIO
 
A unidade, que existe há mais de 30 anos, possui um bazar e atua com voluntárias que confeccionam artesanatos, vendidos em feiras e por encomendas, no próprio município. Todo o valor arrecadado é voltado para melhorias no hospital e para ajudar pessoas carentes.
Ângela Maria Dassie, que morava no local que pegou fogo, contou que alguns objetos e tecidos foram recuperados por populares logo no início do incêndio. Porém, máquinas de costura, computadores, armários e documentos foram perdidos.
A prefeitura do município já providenciou outra casa e a Defesa Civil está dando apoio para organizar o novo espaço.

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