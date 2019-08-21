Fogo destrói caminhões após acidente em Afonso Cláudio

Dois caminhões pegaram fogo após um acidente na ES 165, no interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21).
Apesar da gravidade do acidente, os motoristas saíram ilesos. Eles conseguiram sair dos veículos antes que as chamas consumissem os caminhões.
A batida aconteceu por volta das 10 horas, na altura da comunidade de Vargem Grande, a cerca de 10 quilômetros da sede. Segundo a Polícia Militar, os caminhões estavam carregados com paver (blocos para calçamento). Eles seguiam para a comunidade do Arrependido.
A DINÂMICA DO ACIDENTE
O veículo à frente parou em uma lombada e o segundo caminhão não conseguiu frear a tempo, batendo na lateral da carroceria e pegou fogo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado. A via chegou a ficar interditada, mas o trânsito foi liberado no local no final da manhã.