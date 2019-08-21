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Acidente

Fogo destrói caminhões após acidente em Afonso Cláudio

Veículos ficaram completamente destruídos. Apesar da gravidade do acidente, motoristas saíram ilesos

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 11:43
Dois caminhões pegaram fogo após um acidente na ES 165, no interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (21).
Apesar da gravidade do acidente, os motoristas saíram ilesos. Eles conseguiram sair dos veículos antes que as chamas consumissem os caminhões.
A batida aconteceu por volta das 10 horas, na altura da comunidade de Vargem Grande, a cerca de 10 quilômetros da sede. Segundo a Polícia Militar, os caminhões estavam carregados com paver (blocos para calçamento). Eles seguiam para a comunidade do Arrependido.
A DINÂMICA DO ACIDENTE
O veículo à frente parou em uma lombada e o segundo caminhão não conseguiu frear a tempo, batendo na lateral da carroceria e pegou fogo. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado. A via chegou a ficar interditada, mas o trânsito foi liberado no local no final da manhã.
> Leia mais publicações sobre Acidente

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