Fisioterapeuta é obrigada a sacar R$ 1 mil e tem carro levado em Anchieta

Fisioterapeuta foi rendida por criminoso em Anchieta Crédito: Reprodução

(veja vídeo abaixo) na manhã desta segunda-feira (26) em Uma fisioterapeuta de 41 anos viveu momentos de terror durante um sequestro relâmpagona manhã desta segunda-feira (26) em Anchieta , no Litoral Sul do Estado. A vítima ficou mais de duas horas em poder do bandido, que a obrigou a realizar um saque e ainda fugiu levando o veículo dela.

A vítima, que por medo preferiu não se identificar, contou que chegou na clínica onde trabalha, no Centro de Anchieta, por volta das 7h, e abriu o estabelecimento. Em seguida, o bandido, um homem de meia idade, chegou e começou a conversar.

Your browser does not support the audio element. Fisioterapeuta é obrigada a sacar mil reais e tem carro levado em Anchieta

Ele perguntou se o carro branco era de alguém da clínica, pois estava aberto. E eu disse que não era de ninguém, mas fui na frente, observei e voltei. Passado alguns minutos ele voltou, pediu água e, quando acabou, perguntou onde era a lixeira para jogar o copo fora. Depois ele veio em minha direção, apontou uma pistola para mim e pediu a chave do carro, contou.

A vítima ainda disse que o bandido pegou um ventilador, pediu que ela levasse para fora e colocou no porta malas. Em seguida, ele teria obrigado ela a entrar no veículo, modelo Volkswagem Gol branco, com placas MRY  4384. Ele assumiu a direção e seguiu sentido Piúma para realizar um saque em um caixa eletrônico.

Quando passamos em frente ao banco em Piúma tinham muitas pessoas e ele disse que, se eu fizesse gracinha, iria me matar. Seguimos até um posto onde tem um caixa eletrônico, mas não consegui lembrar a senha de números e letras. Ele ficou nervoso, voltamos para o carro e ele voltou para o banco e ficou do lado de fora me esperando. Fui até o caixa onde saquei R$ 1 mil, que era o valor permitido para o horário.

A fisioterapeuta foi deixada em Piúma e seguiu para a sede da Polícia Militar para fazer o boletim de ocorrência. O caso vai ser encaminhado para a delegacia de Anchieta. O suspeito não foi identificado até o momento e o veículo também não foi encontrado.