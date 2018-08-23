Feto é encontrado em caixa de esgoto em Guaçuí

Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guaçuí, na Região do Caparaó, encontraram um feto em uma caixa coletora de uma casa, na tarde desta quarta-feira (22). Eles acionaram a polícia e o material recolhido foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 15h, no bairro Manoel Monteiro Torres. Funcionários do Saae informaram que o feto, com aproximadamente três meses, foi descoberto após serem acionados por conta de entupimento da rede de esgoto.
Ao abrir a calçamento e acessar a caixa coletora de esgoto da residência, o feto foi encontrado. O caso foi encaminhado à delegacia de plantão de Alegre.
