Farmacêutico morre em acidente entre três veículos em Castelo

Farmacêutico morre após acidente entre três veículos em Castelo Crédito: Reprodução / Internauta

Um farmacêutico de 51 anos morreu após um acidente entre três veículos no km 20 da Rodovia Pedro Cola, na altura da localidade de Alto Povoação, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele estava em uma motocicleta que bateu de frente com um veículo de passeio. O passageiros dos outros veículos veículos não se feriram.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 9h30. Testemunhas contaram que José Carlos Sant'Anna seguia sentido Venda Nova Imigrante em uma motocicleta de 300 cilindradas. Ao passar em uma curva em alta velocidade, invadiu a contramão e bateu de frente com o Chevrolet Celta. A condutora do veículo não conseguiu desviar e o condutor de outro veículo  uma caminhonete - que seguia atrás não conseguiu frear e também se envolveu no acidente.

Farmacêutico morre após acidente entre três veículos em Castelo Crédito: Reprodução / Internauta