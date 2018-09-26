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Vitória

Farmacêutica do Sul do ES consegue na justiça remédio para tratar AME

O medicamento, que é importado, está avaliado em R$ 3 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 14:02

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 14:02

Aline conta com a ajuda da família para fazer atividades simples Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul
Uma farmacêutica de
Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Estado, conseguiu na Justiça a liberação do medicamento Spiranza, que custa R$ 3 milhões.
Aline Oliveira foi diagnosticada no fim de 2017 com Atrofia Muscular Espinhal (AME).
Hoje, a família de Aline está feliz, afinal foram nove meses de espera na Justiça. A sentença, assinada pelo juiz Bruno Fabiani Monteiro, da Justiça Federal de Cachoeiro, determinou que o medicamento, que é importado dos Estados Unidos, seja entregue para a farmacêutica em 30 dias.
A doença vai atrofiando os músculos com o tempo. Aline perdeu os movimentos, precisando da ajuda da família pra poder andar e fazer as coisas mais simples dentro de casa. A gente está sofrendo muito vendo a Aline definhando e o remédio negado. E quando ela me chamou aqui na casa dela para falar que o remédio saiu, eu chorei muito. Ajoelhei no chão e agradeci a Deus  contou a mãe de Aline, Cecília Oliveira.
> Graças a doações, bebê capixaba com doença rara consegue tratamento
Aline ainda precisa de ajuda para andar, mas é por pouco tempo. O neurologista acredita que eu consiga 95% ou até 100% de melhora, depende de cada organismo. Tenho certeza que vai ser uma melhora muito grande porque tenho fé em Deus, primeiramente, e na medicação também . Hoje só agradecer a Deus e a todos , celebrou Aline.
Com a felicidade da notícia, Aline e a família sabem que venceram uma batalha, mas que ainda tem muitas desafios pela frente. Agradecer a Deus. Tanta oração que nós fizemos e Deus nos atendeu com essa medicação da Aline e agora vamos esperar o resultado para ver, né, finalizou Willian Ferreira, marido de Aline.
> Morre menino com AME que esperava para receber tratamento em casa
Caso a sentença seja descumprida, o Governo Federal terá que pagar uma multa fixada em R$ 1 mil/ dia.
Farmacêutica do Sul do ES consegue na justiça remédio para tratar AME

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