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Curiosidade

Famílias celebram centenário de pé de jabuticaba em Vargem Alta

A semente da árvore veio de São Paulo em 1918 e, até hoje, a jabuticabeira dá frutos. Mudas originárias dela se espalharam para diversas propriedades da região

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 16:54
Famílias se reúnem para celebrar 100 anos de pé de jabuticaba em Vargem Alta Crédito: Foto leitor - Paulo Pedruzzi
Duas famílias se reuniram para comemorar o centenário de uma jabuticabeira na localidade de Fruteiras, zona rural de Vargem Alta, na Região Serrana. O encontro das famílias Pedruzzi e Grilo aconteceu no último sábado (24) e reuniu cerca de 80 pessoas. A semente da árvore veio de São Paulo em 1918 e, até hoje, a jabuticabeira dá frutos. Mudas originárias dela se espalharam para diversas propriedades da região.
O caminhoneiro Paulo Pedruzzi, de 33 anos, contou que tudo começou em 1918 quando o produtor rural Oriente Grilo foi visitar um familiar em São Paulo. "Ele chupou a jabuticaba, que era graúda, guardou a semente no bolso e, quando voltou para Vargem Alta, plantou a semente em seu terreno. Ele não se lembrava o dia e o mês, somente o ano, contou.
FRUTA GRAÚDA
Esta história foi passando de geração em geração. Em 1951 o sítio foi adquirido pelo bisavô de Paulo, o senhor Rodolpho Luciano Pedruzzi, que já faleceu. A tradição de cultivar o pé de jabuticaba continuou com a família Pedruzzi. Todo ano ela produz muito, a colheita terminou em novembro. A fruta é sempre graúda, no mesmo padrão desde que foi plantada. O meu tio cultiva ela com agrotóxicos naturais, faz a poda. E as sementes e mudas foram distribuídas para as pessoas da comunidade. Hoje a jabuticabeira tem cerca de 15 metros e ela produz muito, a colheita terminou agora, revelou.
A festa para comemorar o centenário da jabuticabeira foi no último sábado, e segundo Paulo, a confraternização começou ao meio-dia e só terminou à meia-noite.
 

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