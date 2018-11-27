Famílias celebram centenário de pé de jabuticaba em Vargem Alta

O caminhoneiro Paulo Pedruzzi, de 33 anos, contou que tudo começou em 1918 quando o produtor rural Oriente Grilo foi visitar um familiar em São Paulo. "Ele chupou a jabuticaba, que era graúda, guardou a semente no bolso e, quando voltou para Vargem Alta, plantou a semente em seu terreno. Ele não se lembrava o dia e o mês, somente o ano, contou.

Esta história foi passando de geração em geração. Em 1951 o sítio foi adquirido pelo bisavô de Paulo, o senhor Rodolpho Luciano Pedruzzi, que já faleceu. A tradição de cultivar o pé de jabuticaba continuou com a família Pedruzzi. Todo ano ela produz muito, a colheita terminou em novembro. A fruta é sempre graúda, no mesmo padrão desde que foi plantada. O meu tio cultiva ela com agrotóxicos naturais, faz a poda. E as sementes e mudas foram distribuídas para as pessoas da comunidade. Hoje a jabuticabeira tem cerca de 15 metros e ela produz muito, a colheita terminou agora, revelou.