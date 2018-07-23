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Companheira de criança

Família faz apelo para encontrar cachorra que desapareceu em Cachoeiro

Desde que a cadelinha sumiu, o neto de Sônia Regina Gomes, 52 anos, de apenas dois anos, ficou muito triste

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:34
Malu esta com a família desde que nasceu Crédito: Arquivo pessoal
Um menino de dois anos está desesperado após a sua cachorrinha desaparecer na tarde deste domingo 22), no balneário de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado. Buscas foram feitas no entorno, mas a família acredita que Malu esteja em Cachoeiro de Itapemirim.
A dona de casa Sônia Regina Sezaneck Gomes, 52 anos, contou que Malu costuma ficar trancada dentro de um quarto, mas ela conseguiu fugir por volta das 14h. A casa estava cheia, alguém abriu a porta e o portão estava aberto e a cachorrinha foi para a rua. Logo depois seguimos de carro, bicicleta e a pé pelas ruas, mas não conseguimos encontrar ela, disse.
Sônia ainda contou que Malu dorme na cama com Jhonatan e, desde que ela desapareceu, o menino está triste e não para de chorar. Ela tem a mesma idade dele. E ele gosta muito dela e meu neto ficou muito triste. O vizinho disse que dois carros vieram aqui perguntando se alguém tinha perdido uma cachorra. Acreditamos que alguém pegou ela e levou para Cachoeiro de Itapemirim, contou.
Sônia ainda tem a esperança de encontrar Malu. Ela está fazendo cartazes para espalhar pela cidade e região e pede que, quem souber qualquer notícia, que ligue para o telefone (28) 99973 0902.
 

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