Família do ES pede ajuda para tratar criança que não consegue andar

Casal Ericson Márcio Rebuli e Paula Roberta com o filho Enzo Crédito: Arquivo Pessoal

Ver o filho andar sozinho. Este é o maior desejo do casal Ericson Márcio Rebuli e Paula Roberta, que moram em Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado. Eles são pais do pequeno Enzo Caçandro Réboli, de 2 anos, que foi diagnosticado com uma paralisia cerebral quando tinha um ano de idade. A família arrecada dinheiro para um tratamento de fisioterapia que pode devolver o equilíbrio ao menino.

Enzo nasceu prematuro, de 30 semanas, pesando apenas 1.010kg e com 36 centímetros. Em um hospital na Grande Vitória, ele ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva Infantil por 2 meses. O pai conta que o estado de saúde era gravíssimo, mas o filho lutou e venceu.

Quando tinha um ano e quatro meses começamos a perceber que ele tinha dificuldade em se equilibrar, não sentava direito. Fizemos uma ressonância que diagnosticou a paralisia cerebral

Enzo não teve seu cognitivo afetado, apenas a parte motora. O menino faz sessões de fisioterapia na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município, mas a família corre contra o tempo em busca um tratamento especializado que existe em Chapecó, Santa Catarina. A família estima um gasto de quase R$ 30 mil no tratamento intensivo, de quase um mês.

Estamos em busca de tratamentos para que consigamos ver Enzo andar, e, infelizmente, pelo SUS não conseguimos muito e o pouco que conseguimos é muito demorado, por isso estamos na luta para fazermos estes tratamentos o mais rápido possível porque o tempo passa rápido demais e não podemos esperar, conta a mãe Paula.

Arrecadação

Para o próximo domingo (23), amigos e familiares organizam um grande evento para arrecadação do dinheiro, no Centro de Eventos (Sanfonão). O evento começa às 10h com missa. Após, haverá almoço e segue com moda de viola, além de seis shows de bandas regionais. Às 17h, acontece um sorteio de uma motocicleta 0 km. Depois, haverá outras cinco apresentações musicais. As cartelas custam R$ 10.

Quem não pode ir ao evento, mas quer fazer alguma doação à família, pode fazer depósito bancário:

Paula R. Caçandro

Banco do Brasil

Conta: 12.609-8