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Sul do Estado

Falso professor de educação física é detido em Marataízes

Segundo o conselho, o falso professor de educação física foi descoberto após uma consulta sobre a situação cadastral junto ao CREF1

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 22:56
Falso professor foi detido em Marataízes Crédito: Divulgação/CREF1
O Conselho Regional de Educação Física (CREF1) flagrou na manhã desta quinta-feira (21), um homem que exercia a profissão de professor usando documentação falsificada em uma creche pública de Marataízes, no Sul do Estado. Ele teria usado o documento para ser contratado pela Secretaria de Educação em um processo seletivo que aconteceu neste ano. 
Segundo o conselho, o falso professor de educação física foi descoberto após uma consulta sobre a situação cadastral junto ao CREF1.
O acusado dava aulas para crianças de 1 a 5 anos. No momento da abordagem, o acusado não apresentou qualquer documentação, mas foi comprovado  ao consultar pelo nome completo  que ele não possuía registro. A identidade informada por ele não era compatível ao que constava no documento apresentado na contratação.
O Conselho Regional de Educação Física informou que será aberto inquérito de exercício ilegal da profissão por falsificação de documento público e uso de documento falso. A secretária de Educação de Marataízes foi notificada. A assessoria de comunicação do município foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno. 
O homem foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim. Ele foi ouvido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado. 
 

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