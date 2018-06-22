Falso professor de educação física é detido em Marataízes

Falso professor foi detido em Marataízes Crédito: Divulgação/CREF1

O Conselho Regional de Educação Física (CREF1) flagrou na manhã desta quinta-feira (21), um homem que exercia a profissão de professor usando documentação falsificada em uma creche pública de Marataízes, no Sul do Estado. Ele teria usado o documento para ser contratado pela Secretaria de Educação em um processo seletivo que aconteceu neste ano.

Segundo o conselho, o falso professor de educação física foi descoberto após uma consulta sobre a situação cadastral junto ao CREF1.

O acusado dava aulas para crianças de 1 a 5 anos. No momento da abordagem, o acusado não apresentou qualquer documentação, mas foi comprovado  ao consultar pelo nome completo  que ele não possuía registro. A identidade informada por ele não era compatível ao que constava no documento apresentado na contratação.

O Conselho Regional de Educação Física informou que será aberto inquérito de exercício ilegal da profissão por falsificação de documento público e uso de documento falso. A secretária de Educação de Marataízes foi notificada. A assessoria de comunicação do município foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim. Ele foi ouvido e liberado após assinar um Termo Circunstanciado.