Fala de médica a idosas em PA de Alegre gera revolta na cidade

Publicado em 10 de julho de 2019 às 19:05
- Atualizado há 6 anos
A resposta de uma médica a pacientes idosas no Pronto Atendimento Municipal de Alegre, Região do Caparaó capixaba, gerou revolta entre os moradores. Nas imagens gravadas por uma testemunha, na manhã do último domingo (8), a profissional diz às pacientes que buscavam atendimento que somente iria atender "quem estivesse quase morrendo".
As imagens viralizaram na cidade, após a publicação na rede social do internauta Antônio Junior Pereira Barros e causaram indignação. Morador do distrito de Café, a 14 quilômetros da sede, ele levou a esposa que passava mal, porém conta, que após o tratamento dado pela profissional, decidiu voltar para casa.
"Quando gravei as imagens eram quase 11h30”, revela o operador de máquinas, Antônio Junior Pereira Barros, que interrompeu as imagens a pedido de uma funcionária do local.
A moradora Angélica Chanasquini também reclama do atendimento. “Semana passada fui tomar medicação e esperei três horas. Vi as imagens e achei uma coisa absurda uma médica tratar pacientes daquela forma. O assunto se espalhou logo pela cidade. Estão comentando que os médicos estão sem receber há três meses”, conta.
PREFEITURA DIZ QUE VAI APURAR O CASO
A unidade é administrada pelo município de Alegre. Em sua rede social oficial, uma nota foi divulgada na segunda-feira (10). A prefeitura afirma que, por ordem do prefeito, José Guilherme Gonçalves Aguilar, foi determinada a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos.
Por telefone, o prefeito comentou sobre a denúncia. “O caso está sendo apurado pela secretaria de Saúde. O problema é que naquele exato momento havia chegado um paciente em estado crítico, com parada cardíaca, e houve um grande estresse naquele momento, foi o que me passaram. Chegou uma senhora com enxaqueca, querendo ser atendida a qualquer custo”, contou o prefeito.
José Guilherme Gonçalves Aguilar disse pediu celeridade no processo administrativo que foi instaurado para saber o que de fato aconteceu, e que vai ouvir as pessoas envolvidas e testemunhas para esclarecer o caso. “Se houver culpado, certamente haverá punição”, afirma o prefeito.
Questionado se é verdadeira a informação quer circula na cidade de que médicos estão com salários atrasados, o prefeito respondeu: "Acontece", sem confirmar há quanto tempo os profissionais estão sem receber.
O nome da médica não foi informado pela prefeitura.
O Conselho Regional de Medicina disse por meio de sua assessoria que não recebeu denúncia sobre o caso.
