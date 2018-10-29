Estragos da chuva: Ufes suspende aulas em Alegre

Estragos causados na Ufes de Alegre Crédito: Divulgação

As aulas da Universidade Federal do Espírito Santo no campus de Alegre , região do Caparaó , foram suspensas nesta segunda-feira (29) devido aos danos provocados por um forte temporal neste fim de semana. Rajadas de vento derrubaram muitas árvores e galhos e danificaram telhados. Demais danos ainda são apurados pela subprefeitura do campus.

De acordo com nota divulgada, a suspensão das aulas visa diminuir o fluxo de pessoas no Alto Universitário enquanto equipes de colaboradores e servidores estão trabalhando nos reparos já iniciados neste domingo (28). "As atividades administrativas estão mantidas e a previsão é de que aulas sejam retomadas ainda nesta terça-feira (30)".

MAIS ESTRAGOS NA CIDADE

O terraço de uma casa no bairro Campo de Aviação tem risco de desabafar e a residência foi interditada no sábado (27) após visita do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Com a força dos ventos, o telhado metálico foi projetado para frente comprometendo a estrutura do segundo andar. A família foi realocada em casa de familiares e amigos.

No bairro Leandro Machado, um telhado metálico se desprendeu da estrutura de uma casa vizinha, atingindo uma residência, sem feridos, e também com a necessidade de realocação da família em casas de vizinhos e parentes.

Em vários pontos da cidade houve quedas de árvores e galhos, alguns comprometendo a distribuição de energia. Um bairro chegou a ficar 24 horas sem energia elétrica.