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Prejuízos no Sul do ES

Estragos da chuva: Ufes suspende aulas em Alegre

A região Sul do Espírito Santo foi uma das mais castigada devidos ao forte temporal que atingiu o Estado neste fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 15:27

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 15:27

Estragos causados na Ufes de Alegre Crédito: Divulgação
As aulas da Universidade Federal do Espírito Santo no campus de Alegre, região do Caparaó, foram suspensas nesta segunda-feira (29) devido aos danos provocados por um forte temporal neste fim de semana. Rajadas de vento derrubaram muitas árvores e galhos e danificaram telhados. Demais danos ainda são apurados pela subprefeitura do campus.
> Ventos fortes causam prejuízos no Sul do ES
De acordo com nota divulgada, a suspensão das aulas visa diminuir o fluxo de pessoas no Alto Universitário enquanto equipes de colaboradores e servidores estão trabalhando nos reparos já iniciados neste domingo (28). "As atividades administrativas estão mantidas e a previsão é de que aulas sejam retomadas ainda nesta terça-feira (30)".
MAIS ESTRAGOS NA CIDADE
O terraço de uma casa no bairro Campo de Aviação tem risco de desabafar e a residência foi interditada no sábado (27) após visita do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Com a força dos ventos, o telhado metálico foi projetado para frente comprometendo a estrutura do segundo andar. A família foi realocada em casa de familiares e amigos.
> Chuva e ventania fecham estradas no Sul do ES
No bairro Leandro Machado, um telhado metálico se desprendeu da estrutura de uma casa vizinha, atingindo uma residência, sem feridos, e também com a necessidade de realocação da família em casas de vizinhos e parentes.
Em vários pontos da cidade houve quedas de árvores e galhos, alguns comprometendo a distribuição de energia. Um bairro chegou a ficar 24 horas sem energia elétrica.
 

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