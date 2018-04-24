Esposa de agente penitenciário morto em acidente no ES está grávida

O agente penitenciário Rodrigo Cardoso Zanol, que morreu em um acidente no quilômetro 15 da BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, deixa uma esposa grávida de sete meses, do segundo filho do casal.
Rodrigo morava em Jaciguá, interior de Vargem Alta, e seguia sozinho para o trabalho no Centro de Detenção Provisória, localizado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele morreu após colidir transversalmente contra um caminhão.
O funcionário público Adriano Zucolotto de 28 anos conhecia Rodrigo. Além de agente penitenciário, Zanol era cantor sertanejo e se apresentava em festas da região. Era uma pessoa amiga, parceira de outros músicos também, sempre que você precisa de algo, musicalmente falando, ele estava de prontidão. Não media esforço para estar do lado das pessoas e amigos, disse.
O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.