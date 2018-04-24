Esposa de agente penitenciário morto em acidente no ES está grávida

Rodrigo morava em Jaciguá, interior de Vargem Alta, e seguia sozinho para o trabalho no Centro de Detenção Provisória, localizado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele morreu após colidir transversalmente contra um caminhão.

O funcionário público Adriano Zucolotto de 28 anos conhecia Rodrigo. Além de agente penitenciário, Zanol era cantor sertanejo e se apresentava em festas da região. Era uma pessoa amiga, parceira de outros músicos também, sempre que você precisa de algo, musicalmente falando, ele estava de prontidão. Não media esforço para estar do lado das pessoas e amigos, disse.