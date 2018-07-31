Escorpiões invadem condomínio em Cachoeiro

Escorpiões preocupam moradores de conjunto em Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalves - Tv Gazeta Sul

Os moradores do Codomínio Residencial Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro, estão preocupados com a invasão de escorpiões no local. Morando há pouco mais de um mês no residencial, eles chegaram a fazer um mutirão de limpeza na área que estava cheia de entulhos.

A aposentada Jandira Fernandes guardou em um pote o escorpião recolhido no corredor do prédio onde mora. Ela contou que o filho dela já matou um que estava perto da porta de casa. Ele estava aqui, quase entrando. Você já pensou um trem daquele entra embaixo do sofá? Vai picar a gente, né!?, contou.

Os escorpiões têm tirado o sono dos moradores. A dona de casa Denise Cardoso, que acabou de se mudar, ainda tem muita coisa nas caixas. Ela fica sacudindo tudo quando precisa pegar alguma coisa com medo de encontrar algum escorpião. Para ter uma ideia a gente vai dormir e tira todos os panos da cama e sacode porque é muito medo. Uma roupa que a gente vai vestir, a gente sacode o tempo todo e a minha janela fica constantemente fechada, porque eu não sei o que fazer. Se aparecer um, eu não sei o que pode causar com a pessoa, então eu tenho muito medo, mesmo, disse.

A bióloga Cintia Teixeira disse que os escorpiões amarelos são comuns na região. Por ele ser muito comum aqui na Região Sudeste devemos evitar deixar acúmulo de telha, madeira e folhagem. Bater os sapatos antes de calçar, porque é comum ele se alojar. Bater a toalha. Ele ocupa vários tipos de ambiente à procura de alimento, porque na casa tem barata e ouros tipos de inseto que podem servir de alimento, explicou.

O QUE DIZ A PREFEITURA