Escorpiões invadem casas e preocupam moradores em Castelo

A costureira Erli Cristo recolheu diversos escorpiões dentro de sua casa Crédito: Marcel Alves

Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Castelo, no Sul do Estado, estão preocupados com os escorpiões que começaram a aparecer nos terrenos, ruas e imóveis da região. Eles alegam que o problema começou há mais de um ano. Algumas pessoas chegaram a ser picadas e pedem uma solução definitiva para a infestação.

A dor foi tão forte que a costureira Erli Cristo ainda se lembra perfeitamente da picada de escorpião. Fui picada, matei o bichinho, coloquei em um guardanapo e levei para o hospital, mostrei. Aí me aplicaram uma injeção e fiquei em observação até de tarde. Durante uma hora e meia, mais ou menos, ficou doendo sem parar, disse.

A picada foi na última semana. Em cinco meses, a costureira recolheu vários escorpiões dentro de sua residência. Ela acredita que os animais estão saindo de um terreno que fica atrás da casa. Não foi catado no terreno, eles entraram dentro da minha casa. Eu acho que isso depende da sujeira que tem aqui atrás, completou.

A autônoma Arielly Constantino também mora no mesmo bairro. Bem do lado do terreno, de onde saem os escorpiões, fica a janela do quarto de brinquedos de seus filhos, Gabriel, de nove anos, e Davi,d e apenas um aninho. Para tentar proteger os filhos, ela colocou telas nas janelas e borracha nas portas.

A cama esta afastada da parede. Não tenho tapete. E criança tudo que vê gosta de pegar. É o que me deixa mais apreensiva ainda. Já pensou ele aparecer com um bichinho na mão? É desesperador. No dia seguinte que a gente colocou a tela já pegou. Os que vem aqui são muito pequenininhos, os maiores ficam mais na varanda.

Arielly já procurou os órgãos públicos responsáveis, mas até agora nenhuma solução.O que a gente espera é que eles tomem uma atitude. Uma limpeza. E os órgãos têm direito de fiscalizar. Eles estão na razão deles. Eu não posso sozinha, finalizou.

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