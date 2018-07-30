Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta

Escorpiões invadem casas e preocupam moradores em Castelo

Uma costureira já foi picada e recolheu diversos animais

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 15:34
A costureira Erli Cristo recolheu diversos escorpiões dentro de sua casa Crédito: Marcel Alves
Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Castelo, no Sul do Estado, estão preocupados com os escorpiões que começaram a aparecer nos terrenos, ruas e imóveis da região. Eles alegam que o problema começou há mais de um ano. Algumas pessoas chegaram a ser picadas e pedem uma solução definitiva para a infestação.
A dor foi tão forte que a costureira Erli Cristo ainda se lembra perfeitamente da picada de escorpião. Fui picada, matei o bichinho, coloquei em um guardanapo e levei para o hospital, mostrei. Aí me aplicaram uma injeção e fiquei em observação até de tarde. Durante uma hora e meia, mais ou menos, ficou doendo sem parar, disse.
A picada foi na última semana. Em cinco meses, a costureira recolheu vários escorpiões dentro de sua residência. Ela acredita que os animais estão saindo de um terreno que fica atrás da casa. Não foi catado no terreno, eles entraram dentro da minha casa. Eu acho que isso depende da sujeira que tem aqui atrás, completou.
A autônoma Arielly Constantino também mora no mesmo bairro. Bem do lado do terreno, de onde saem os escorpiões, fica a janela do quarto de brinquedos de seus filhos, Gabriel, de nove anos, e Davi,d e apenas um aninho. Para tentar proteger os filhos, ela colocou telas nas janelas e borracha nas portas.
A cama esta afastada da parede. Não tenho tapete. E criança tudo que vê gosta de pegar. É o que me deixa mais apreensiva ainda. Já pensou ele aparecer com um bichinho na mão? É desesperador. No dia seguinte que a gente colocou a tela já pegou. Os que vem aqui são muito pequenininhos, os maiores ficam mais na varanda.
Arielly já procurou os órgãos públicos responsáveis, mas até agora nenhuma solução.O que a gente espera é que eles tomem uma atitude. Uma limpeza. E os órgãos têm direito de fiscalizar. Eles estão na razão deles. Eu não posso sozinha, finalizou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a prefeitura de Castelo garantiu que já orientou os moradores sobre os cuidados para evitar o aparecimento de escorpiões. Em relação ao terreno, informou que já está tomando providências e, em caso de picada, a recomendação é procurar a Santa Casa de Castelo, que tem o soro específico para o tratamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados