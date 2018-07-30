Escorpiões invadem casas e preocupam moradores em Castelo

Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Castelo, no Sul do Estado, estão preocupados com os escorpiões que começaram a aparecer nos terrenos, ruas e imóveis da região. Eles alegam que o problema começou há mais de um ano. Algumas pessoas chegaram a ser picadas e pedem uma solução definitiva para a infestação.
A dor foi tão forte que a costureira Erli Cristo ainda se lembra perfeitamente da picada de escorpião. Fui picada, matei o bichinho, coloquei em um guardanapo e levei para o hospital, mostrei. Aí me aplicaram uma injeção e fiquei em observação até de tarde. Durante uma hora e meia, mais ou menos, ficou doendo sem parar, disse.
A picada foi na última semana. Em cinco meses, a costureira recolheu vários escorpiões dentro de sua residência. Ela acredita que os animais estão saindo de um terreno que fica atrás da casa. Não foi catado no terreno, eles entraram dentro da minha casa. Eu acho que isso depende da sujeira que tem aqui atrás, completou.
A autônoma Arielly Constantino também mora no mesmo bairro. Bem do lado do terreno, de onde saem os escorpiões, fica a janela do quarto de brinquedos de seus filhos, Gabriel, de nove anos, e Davi,d e apenas um aninho. Para tentar proteger os filhos, ela colocou telas nas janelas e borracha nas portas.
A cama esta afastada da parede. Não tenho tapete. E criança tudo que vê gosta de pegar. É o que me deixa mais apreensiva ainda. Já pensou ele aparecer com um bichinho na mão? É desesperador. No dia seguinte que a gente colocou a tela já pegou. Os que vem aqui são muito pequenininhos, os maiores ficam mais na varanda.
Arielly já procurou os órgãos públicos responsáveis, mas até agora nenhuma solução.O que a gente espera é que eles tomem uma atitude. Uma limpeza. E os órgãos têm direito de fiscalizar. Eles estão na razão deles. Eu não posso sozinha, finalizou.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Por meio de nota, a prefeitura de Castelo garantiu que já orientou os moradores sobre os cuidados para evitar o aparecimento de escorpiões. Em relação ao terreno, informou que já está tomando providências e, em caso de picada, a recomendação é procurar a Santa Casa de Castelo, que tem o soro específico para o tratamento.