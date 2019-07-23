Home
>
Região Sul
>
Erosão em Piúma: ondas do mar de ressaca derrubam postes

Erosão em Piúma: ondas do mar de ressaca derrubam postes

Uma das vias do balneário de Pau Grande chegou a ser interditado

Gazeta Online

Publicado em 23 de julho de 2019 às 20:36

 - Atualizado há 6 anos

Força das ondas derrubaram postes Crédito: Internauta

A força da ressaca do mar dos últimos dias aumentou a erosão e derrubou dois postes na praia de Pau Grande, em Piúma, Litoral Sul do Estado. Por conta do problema, a prefeitura interditou uma das vias do balneário.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

A praia é mais retirada do que a praia central de Piúma, que também sofre com a erosão. A moradora e corretora de imóveis, Alessandra Zouain, compartilhou as imagens nas redes sociais. “Achei um absurdo e nenhuma providência sendo tomada. Os dois postes caíram no fim de semana. O mar estava com bastante ressaca e hoje está mais calmo”, conta Zouain.

Crédito: Internauta

A corretora diz ainda que a erosão da praia central, principalmente, tem prejudicado a economia do local. “Na praia central está muito prejudicado. As vendas, locações e valores de casas caíram muito e a reclamação dos clientes aumentou. Neste mês, aluguei uma casa, já cheguei a alugar 10 neste período, na época boa”, lamentou a corretora.

> EROSÃO NO ES | A cobertura completa

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura informou que a Defesa Civil Municipal interditou o trecho da erosão de Pau Grande e continua fazendo o monitoramento do local. Os dois postes que haviam caído, já foram retirados, segundo a prefeitura.

Sobre a praia central, o município diz que foi realizada a limpeza de praticamente toda faixa de areia, com retirada de pedras e entulhos oriundos da erosão e, foram acomodados nos lugares de maior desgaste do solo causado pelas ondas.

Postes foram recolocados nesta terça-feira (23) Crédito: Divulgação/PMP

Na execução da obra paliativa emergencial para o período de alta temporada de verão, foram colocados na parte mais afetada cerca de 800 big bags (grandes sacos de areia) que custaram cerca de R$ 48 mil.

Agora, o projeto de construção de muro de contenção e recuperação de calçadas e ciclovias na orla central do município, danificadas pela erosão, está perto de ser executado, entretanto não há previsão para a assinatura da ordem de serviço.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

mar ressaca

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais