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Enfermeira morre após cair com carro em rio de Alegre

Joelma de Fátima Merson Azevedo chegou a ser socorrida por populares e foi encaminhada para um hospital da região, onde foi constatada a morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 14:11

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 14:11

Joelma de Fátima Merson Azevedo morreu após cair com carro em rio de Alegre Crédito: Reprodução/Facebook
Uma enfermeira que trabalhava no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Alegre, morreu após cair com o carro que dirigia, um Chevrolet Prisma, em um rio na BR-482, no trecho que corta o município, por volta das 18h40 desta quarta-feira (8). 
De acordo com a Polícia Civil, Joelma de Fátima Merson Azevedo, 41 anos, perdeu o controle do carro, capotou e caiu no rio. Ela chegou a ser socorrida por populares e foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Alegre, onde foi constatado o óbito.
A assessoria de comunicação do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), informou que o velório irá acontecer ao meio-dia e o sepultamento está marcado para as 16h, no distrito de Rive, em Alegre.
IFES DE ALEGRE DECRETA LUTO
NOTA DE PESAR DO COREN-ES
"É com imenso pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo comunica o falecimento da enfermeira Joelma de Fátima Merson Azevedo, ocorrido no início da noite desta quarta-feira (8), em Alegre, em consequência de um acidente de carro.
Joelma era enfermeira do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que suspendeu as aulas de hoje à noite em razão do abalo emocional provocado pela trágica notícia. A enfermagem e toda a comunidade de Alegre estão desoladas com a perda dessa profissional exemplar e ser humano admirável.
O Coren-ES se solidariza com a família, amigos e colegas da enfermeira Joelma neste momento de dor, desejando que sua trajetória de dignidade, humanidade e competência ajude a confortar o coração de todos.
Enfermeira morre após cair com carro em rio de Alegre

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