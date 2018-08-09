Enfermeira morre após cair com carro em rio de Alegre

Joelma de Fátima Merson Azevedo morreu após cair com carro em rio de Alegre Crédito: Reprodução/Facebook

Uma enfermeira que trabalhava no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Alegre, morreu após cair com o carro que dirigia, um Chevrolet Prisma, em um rio na BR-482, no trecho que corta o município, por volta das 18h40 desta quarta-feira (8).

De acordo com a Polícia Civil, Joelma de Fátima Merson Azevedo, 41 anos, perdeu o controle do carro, capotou e caiu no rio. Ela chegou a ser socorrida por populares e foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Alegre, onde foi constatado o óbito.

A assessoria de comunicação do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), informou que o velório irá acontecer ao meio-dia e o sepultamento está marcado para as 16h, no distrito de Rive, em Alegre.

IFES DE ALEGRE DECRETA LUTO

NOTA DE PESAR DO COREN-ES

"É com imenso pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo comunica o falecimento da enfermeira Joelma de Fátima Merson Azevedo, ocorrido no início da noite desta quarta-feira (8), em Alegre, em consequência de um acidente de carro.

Joelma era enfermeira do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que suspendeu as aulas de hoje à noite em razão do abalo emocional provocado pela trágica notícia. A enfermagem e toda a comunidade de Alegre estão desoladas com a perda dessa profissional exemplar e ser humano admirável.

O Coren-ES se solidariza com a família, amigos e colegas da enfermeira Joelma neste momento de dor, desejando que sua trajetória de dignidade, humanidade e competência ajude a confortar o coração de todos.