Empresas investem em tecnologia e qualificação para expandir negócios em Cachoeiro

Importante polo econômico da Região Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim vive um momento de expansão dos negócios. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), até 2029, serão investidos cerca de R$ 990 milhões no município pelo setor público e pela iniciativa privada. Há projetos nas áreas de transporte, saneamento, saúde, indústria, comércio e serviços.
Esse movimento deve dinamizar ainda mais a economia local, que conta com seis mil empresas ativas atualmente, expandindo as oportunidades de emprego e renda para a população. Os planos de investimentos para a cidade e a região Sul foram detalhados por empresários que participaram da 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro de Itapemirim, na noite de sexta-feira (5).
Com o tema “O palco das marcas inesquecíveis”, o evento foi apresentado pelos jornalistas Daniela Abreu, âncora do Boa Noite ES, e Aurélio de Freitas, apresentador do Gazeta Meio Dia, e homenageou as marcas mais lembradas na região Sul do Espírito Santo.
A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, ressalta que a premiação vai muito além de um ranking. É uma maneira de valoriza empresas que conseguem criar vínculos reais com consumidores e colaboradores.
Maria Helena VargasDiretora regional da Rede Gazeta
Para conquistar os consumidores, um bom atendimento é essencial. Por isso, além de criar oportunidades, as empresas têm investido cada vez mais na formação e valorização dos colaboradores, tecnologia e sustentabilidade.
Compromisso social é uma premissa da Divan Móveis, que investe em treinamento das equipes, com capacitação de jovens talentos, e atua em projetos sociais, para apoiar a comunidade local.
Diana FelicianoSócia-proprietária da Divan Móveis
Atenta ao movimento de expansão da região Sul, a rede Hortifruti traçou um plano crescimento com a ajuda da tecnologia. O objetivo é ampliar as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, usando recursos tecnológicos para aprimorar a experiência dos clientes.
Patricia LacerdaGerente do Hortifruti
Também com foco em atender todas as necessidades dos clientes, a padaria Top quer fortalecer a presença em Cachoeiro, investindo na ampliação das unidades e serviços ofertados, alinhada às tendências do mercado.
Marcelo Molinaroli FilhoSócio-proprietário da Padaria Top
No Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), o investimento em capacitação dos profissionais resultou na conquista de um certificado que representa excelência no atendimento hospitalar. O grupo revela planos de investir em duas novas unidades, uma focada em hemodiálise e outra para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Winston RobertoPresidente do Hifa
Na Casa das Tintas, os sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama recorreram à tecnologia para driblar a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Eles destacam que estar aliado aos setores cafeeiro e de rochas ornamentais, fortes na Região Sul, ajudam na estratégia de expansão comercial. Para o futuro, a empresa pretende criar uma marca própria de tintas.
Paulo Afonso LamonSócio-proprietário da Casa das Tintas
Na visão do sócio-proprietário do supermercado Frigolima, Lauro Lima, ainda há bastante espaço para explorar o mercado do Sul capixaba. O grupo, que reinaugurou recentemente uma unidade em Itaipava, no Litoral Sul, tem novos projetos para a região.
Lauro LimaSócio-proprietário da Frigolima
Além dos investimentos em tecnologia e capacitação da mão de obra, as empresas estão empenhadas com a agenda ambiental. O objetivo é conciliar crescimento econômico com impacto social positivo, valorizando colaboradores e clientes. Com forte presença no setor varejista e supermercadista do Sul do Espírito Santo, o Grupo Perim adotou diretrizes sustentáveis.
Cícero PerimGerente do Perim
Para facilitar a instalação de empresas na cidade e expansão dos negócios, fortalecendo o desenvolvimento local, impulsionando a industrialização e garantindo a geração de empregos, a administração municipal tem investido na desburocratização dos processos, explica o vice-prefeito da cidade, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior.
José Carlos Corrêa Cardoso JúniorVice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim
