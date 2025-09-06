Prêmio Gazeta Empresarial

Empresas investem em tecnologia e qualificação para expandir negócios em Cachoeiro

Até 2029, serão investidos cerca de R$ 990 milhões no município em projetos nas áreas de transporte, saneamento, saúde, indústria, comércio e serviços

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17:30

Vista aérea de Cachoeiro de Itapemirim: cidade deve receber investimentos da ordem de R$ 990 milhões até 2029 Crédito: PMCI/Divulgação

Importante polo econômico da Região Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim vive um momento de expansão dos negócios. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), até 2029, serão investidos cerca de R$ 990 milhões no município pelo setor público e pela iniciativa privada. Há projetos nas áreas de transporte, saneamento, saúde, indústria, comércio e serviços.

Esse movimento deve dinamizar ainda mais a economia local, que conta com seis mil empresas ativas atualmente, expandindo as oportunidades de emprego e renda para a população. Os planos de investimentos para a cidade e a região Sul foram detalhados por empresários que participaram da 24ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro de Itapemirim, na noite de sexta-feira (5).

Com o tema “O palco das marcas inesquecíveis”, o evento foi apresentado pelos jornalistas Daniela Abreu, âncora do Boa Noite ES, e Aurélio de Freitas, apresentador do Gazeta Meio Dia, e homenageou as marcas mais lembradas na região Sul do Espírito Santo.

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, ressalta que a premiação vai muito além de um ranking. É uma maneira de valoriza empresas que conseguem criar vínculos reais com consumidores e colaboradores.

“Mais importante que estar no topo do ranking é ver que as empresas estão conquistando o coração e a mente dos consumidores, criando vínculos em um tempo de relações tão superficiais. O prêmio revela trajetórias de valor e de proximidade com o mercado” Maria Helena Vargas Diretora regional da Rede Gazeta

Premiados do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro de Itapemirim receberam troféus Crédito: Wallace Hull

Para conquistar os consumidores, um bom atendimento é essencial. Por isso, além de criar oportunidades, as empresas têm investido cada vez mais na formação e valorização dos colaboradores, tecnologia e sustentabilidade.

Compromisso social é uma premissa da Divan Móveis, que investe em treinamento das equipes, com capacitação de jovens talentos, e atua em projetos sociais, para apoiar a comunidade local.

Vanderson Feliciano, Diana Marun Feliciano, Ester Marun e Daniel Marun Feliciano, da Divan Móveis, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

É uma alegria contribuir com o desenvolvimento social da região. Geramos empregos em Cachoeiro e em Marataízes. Temos programas de menor aprendiz, treinando jovens da comunidade, além de apoiar o esporte e outras iniciativas sociais. Nosso objetivo é valorizar a cidade e reinvestir aqui os recursos que conquistamos Diana Feliciano Sócia-proprietária da Divan Móveis

Atenta ao movimento de expansão da região Sul, a rede Hortifruti traçou um plano crescimento com a ajuda da tecnologia. O objetivo é ampliar as unidades de Cachoeiro de Itapemirim, usando recursos tecnológicos para aprimorar a experiência dos clientes.

Vânia Soares, Rosângela Bittencourt, Karina Machado, Carlos Alberto Lopes, Patrícia Lacerda, Wanderson Neves e Paloma Soté, do Hortifruti, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Nosso foco é a valorização das pessoas e da marca, sempre trazendo inovação e tecnologia. Com 40 anos de história, já temos três unidades e buscamos atender o perfil de cada cliente, aprimorando a experiência dos nossos consumidores Patricia Lacerda Gerente do Hortifruti

Também com foco em atender todas as necessidades dos clientes, a padaria Top quer fortalecer a presença em Cachoeiro, investindo na ampliação das unidades e serviços ofertados, alinhada às tendências do mercado.

Ana Luiza, Lucimar, Mayana, Luise, Marcelo, Eunice, Marcelo, Manu, Ivane, Maria Fernanda e Barone, da Padaria Top, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Temos investido muito na diversificação e inovação dos serviços, sempre com foco no cliente. Para acompanhar essas mudanças, realizamos um trabalho contínuo de capacitação das nossas equipes, desenvolvendo os funcionários para que estejam preparados para os novos serviços e propostas implantadas Marcelo Molinaroli Filho Sócio-proprietário da Padaria Top

No Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), o investimento em capacitação dos profissionais resultou na conquista de um certificado que representa excelência no atendimento hospitalar. O grupo revela planos de investir em duas novas unidades, uma focada em hemodiálise e outra para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Jailton Pedroso, Winston Roberto e José Clara, do HIFA, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Esse certificado representa excelência no atendimento hospitalar e foi resultado de um processo de três anos, com investimentos em capacitação, melhorias e muito zelo. O hospital está sempre com esse objetivo de evoluir, ampliar e melhorar o atendimento à população Winston Roberto Presidente do Hifa

Na Casa das Tintas, os sócios Paulo Afonso Lamon e Wellington Gama recorreram à tecnologia para driblar a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Eles destacam que estar aliado aos setores cafeeiro e de rochas ornamentais, fortes na Região Sul, ajudam na estratégia de expansão comercial. Para o futuro, a empresa pretende criar uma marca própria de tintas.

Wellington Gama e Paulo Afonso Lamon, da Casa das Tintas, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Temos buscado ajuda da tecnologia para superar a dificuldade de mão de obra, que, hoje, é o principal desafio. Investir na região Sul do Espírito Santo é estratégico. Vemos prosperidade tanto no litoral quanto no interior, além da força econômica de Cachoeiro, que é o polo comercial da região Paulo Afonso Lamon Sócio-proprietário da Casa das Tintas

Na visão do sócio-proprietário do supermercado Frigolima, Lauro Lima, ainda há bastante espaço para explorar o mercado do Sul capixaba. O grupo, que reinaugurou recentemente uma unidade em Itaipava, no Litoral Sul, tem novos projetos para a região.

Laura Lima, Camila Lima, Lauro Lima e Lamyla Lima, da Frigolima, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Dentro da empresa, os principais investimentos têm sido em tecnologia, pessoas e marketing, especialmente com o fortalecimento da presença nas redes sociais, para dar mais visibilidade à marca Lauro Lima Sócio-proprietário da Frigolima

Além dos investimentos em tecnologia e capacitação da mão de obra, as empresas estão empenhadas com a agenda ambiental. O objetivo é conciliar crescimento econômico com impacto social positivo, valorizando colaboradores e clientes. Com forte presença no setor varejista e supermercadista do Sul do Espírito Santo, o Grupo Perim adotou diretrizes sustentáveis.

Caio Perim Mognhol, Eliene Perim e Cicero Perim Mognhol, do Perim, uma das empesas premiadas no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull

Um dos nossos desafios é a mão de obra, mas investimos em capacitação para oferecer o melhor serviço. Também apostamos em tecnologia e sustentabilidade: até 2026, 50% da energia consumida por nossas unidades será de fontes renováveis. Além disso, inauguramos lojas na região Sul para continuar a expandir e gerar impacto positivo para a sociedade Cícero Perim Gerente do Perim

Para facilitar a instalação de empresas na cidade e expansão dos negócios, fortalecendo o desenvolvimento local, impulsionando a industrialização e garantindo a geração de empregos, a administração municipal tem investido na desburocratização dos processos, explica o vice-prefeito da cidade, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior.

Queremos oferecer condições mais acessíveis para promover a industrialização, atraindo investimentos e gerando emprego. Nosso objetivo é facilitar a vida de quem quer empreender e gerar empregos na cidade, mantendo um diálogo próximo com o setor produtivo José Carlos Corrêa Cardoso Júnior Vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta