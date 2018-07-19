Empresários são denunciados por fraude milionária na venda de remédios

Operação Panaceia acontece em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Ministério Público

Um aposentado e dois empresários de Cachoeiro de Itapemirim, sendo um deles dono de uma farmácia, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) nesta quarta-feira (18). Eles foram alvos da Operação Panaceia, que apura uma associação criminosa suspeita de atuar na distribuição e venda de medicamentos sem notas fiscais.

A denuncia foi encaminhada a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o Ministério Público, os três acusados foram presos na primeira fase da Operação Panaceia, deflagrada no dia 20 de junho deste ano. As investigações, que começaram em junho de 2015, apuram fraude fiscal superior a R$ 100 milhões.

A operação, deflagrada pelo MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria Criminal de Justiça de Cachoeiro, investiga a distribuição e venda de medicamentos sem emissão de notas fiscais, ou emitindo notas com conteúdo inidôneo, fraudam o Fisco Estadual e possibilitam a venda indiscriminada de medicamentos de uso controlado sem a retenção do receituário médico.