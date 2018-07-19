Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Empresários são denunciados por fraude milionária na venda de remédios
Cachoeiro de Itapemirim

Empresários são denunciados por fraude milionária na venda de remédios

Eles foram alvos da Operação Panaceia, que apura uma associação criminosa suspeita de atuar na distribuição e venda de medicamentos sem notas fiscais

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 18:24
Operação Panaceia acontece em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Ministério Público
Um aposentado e dois empresários de Cachoeiro de Itapemirim, sendo um deles dono de uma farmácia, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) nesta quarta-feira (18). Eles foram alvos da Operação Panaceia, que apura uma associação criminosa suspeita de atuar na distribuição e venda de medicamentos sem notas fiscais.
A denuncia foi encaminhada a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o Ministério Público, os três acusados foram presos na primeira fase da Operação Panaceia, deflagrada no dia 20 de junho deste ano. As investigações, que começaram em junho de 2015, apuram fraude fiscal superior a R$ 100 milhões.
A operação, deflagrada pelo MPES, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria Criminal de Justiça de Cachoeiro, investiga a distribuição e venda de medicamentos sem emissão de notas fiscais, ou emitindo notas com conteúdo inidôneo, fraudam o Fisco Estadual e possibilitam a venda indiscriminada de medicamentos de uso controlado sem a retenção do receituário médico.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados