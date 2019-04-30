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Acidente

Empresário morre após carro bater contra barranco em Cachoeiro

Luis Carlos Casagrande chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 14:58

Publicado em 

30 abr 2019 às 14:58
Luis Carlos chegou a ser socorrido Crédito: Internauta Gazeta Online
Um empresário de 47 anos morreu após o veículo em que estava bater contra um barranco na noite desta segunda-feira (29), na localidade de Vargem Grande de Soturno, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Luis Carlos Casagrande chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
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De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h em uma estrada de chão. Por causas ainda desconhecidas, ele teria perdido o controle do veículo e bateu contra um barranco. Luis foi socorrido por uma ambulância da prefeitura que passava no local e levado para um hospital da região.
Luis era proprietário de um loja especializada na venda de produtos hospitalares. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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