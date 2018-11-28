Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Empresário é morto a tiros no interior de Afonso Cláudio

Gilcélio José dos Reis foi morto com 13 tiros dentro da própria empresa na manhã desta terça-feira (27)

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 21:45
Gilcélio José dos Reis, 37 anos, foi morto a tiros em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um empresário de 37 anos foi morto com 13 tiros dentro da própria empresa na manhã desta terça-feira (27) no interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Militar, após o crime, o atirador fugiu de moto, com um comparsa. Até o momento, a motivação é desconhecida e nenhum suspeito foi detido.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no pátio do material de construção da vítima, por volta das 8h, na rua principal do distrito de Fazenda Guandu. Populares acionaram os militares logo após escutarem os tiros, mas a vítima, Gilcélio José dos Reis, morreu no local.
Antes do crime, a vítima atendia um cliente e um pedreiro no pátio da empresa, mostrando as peças de madeira. O portão da área estava aberto e dois homens em uma moto pararam. Um deles, vestindo uma jaqueta preta, entrou no pátio e disparou apenas contra a vítima. Três dos disparos atingiram a cabeça do empresário.
Populares informaram aos militares que a moto, uma Honda CG 150 de cor branca, seguiu sentido BR 262. O comércio possuía câmeras de segurança, na frente e no pátio. As imagens já foram encaminhadas à delegacia.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados