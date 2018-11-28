Empresário é morto a tiros no interior de Afonso Cláudio

Gilcélio José dos Reis, 37 anos, foi morto a tiros em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um empresário de 37 anos foi morto com 13 tiros dentro da própria empresa na manhã desta terça-feira (27) no interior de Afonso Cláudio , Região Serrana do Estado. Segundo a Polícia Militar, após o crime, o atirador fugiu de moto, com um comparsa. Até o momento, a motivação é desconhecida e nenhum suspeito foi detido.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no pátio do material de construção da vítima, por volta das 8h, na rua principal do distrito de Fazenda Guandu. Populares acionaram os militares logo após escutarem os tiros, mas a vítima, Gilcélio José dos Reis, morreu no local.

Antes do crime, a vítima atendia um cliente e um pedreiro no pátio da empresa, mostrando as peças de madeira. O portão da área estava aberto e dois homens em uma moto pararam. Um deles, vestindo uma jaqueta preta, entrou no pátio e disparou apenas contra a vítima. Três dos disparos atingiram a cabeça do empresário.

Populares informaram aos militares que a moto, uma Honda CG 150 de cor branca, seguiu sentido BR 262. O comércio possuía câmeras de segurança, na frente e no pátio. As imagens já foram encaminhadas à delegacia.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.