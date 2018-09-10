Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paralisação

Em protesto, moradores de Iconha impedem obras na BR 101

Eles alegam que a passagem para ciclistas, pedestres e pessoas com animais será impedida após conclusão das obras e pedem revisão do projeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 17:12

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 17:12

Moradores de Iconha protestam contra obra da rodovia do contorno na BR 101 Crédito: Foto Leitor | Diego Dutra
Moradores de três comunidades rurais de Iconha, no Sul do Estado, impedem maquinários da Eco101, concessionária que administra a rodovia, de continuar as obras na rodovia do contorno. Eles alegam que a passagem para ciclistas, pedestres e pessoas com animais será impedida após conclusão das obras.
O protesto começou por volta de 12h e, de acordo com os manifestantes, não tem hora para terminar. O presidente da associação comunitária e de agricultores familiares de Itinga, Daniel Polonini, pede uma solução da concessionária. Além de Itinga, os moradores das comunidades de Beira Rio e Laranjeiras também são prejudicados, um total de 600 pessoas.
Fizemos um protesto no dia 12 de junho e não tivemos resposta até hoje. Já estão colocando asfalto e não tivemos posição da nossa passagem. Eles querem enganar a gente e depois que o asfalto estiver pronto não tem pra onde recorrer. De carro tem como passar, mas a pé, com bicicletas e animais não tem como, disse.
OUTRO LADO
A Eco101 informou por meio de nota que já se reuniu diversas vezes com a comunidade, inclusive fez adequações no projeto de duplicação para atender melhor os moradores e reduzir os impactos da obra. Ressaltou ainda que as adequações possíveis já foram realizadas e que, no momento, a concessionária está concentrada na conclusão das obras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana
Imagem de destaque
Por que a popularidade de Freud e da psicanálise cresce em épocas de crise e autoritarismo como agora
Imagem de destaque
Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados