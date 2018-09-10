Em protesto, moradores de Iconha impedem obras na BR 101

O protesto começou por volta de 12h e, de acordo com os manifestantes, não tem hora para terminar. O presidente da associação comunitária e de agricultores familiares de Itinga, Daniel Polonini, pede uma solução da concessionária. Além de Itinga, os moradores das comunidades de Beira Rio e Laranjeiras também são prejudicados, um total de 600 pessoas.
Fizemos um protesto no dia 12 de junho e não tivemos resposta até hoje. Já estão colocando asfalto e não tivemos posição da nossa passagem. Eles querem enganar a gente e depois que o asfalto estiver pronto não tem pra onde recorrer. De carro tem como passar, mas a pé, com bicicletas e animais não tem como, disse.
OUTRO LADO
A Eco101 informou por meio de nota que já se reuniu diversas vezes com a comunidade, inclusive fez adequações no projeto de duplicação para atender melhor os moradores e reduzir os impactos da obra. Ressaltou ainda que as adequações possíveis já foram realizadas e que, no momento, a concessionária está concentrada na conclusão das obras.