Em protesto, moradores de Iconha impedem obras na BR 101

Moradores de Iconha protestam contra obra da rodovia do contorno na BR 101 Crédito: Foto Leitor | Diego Dutra

Moradores de três comunidades rurais de Iconha , no Sul do Estado, impedem maquinários da Eco101 , concessionária que administra a rodovia, de continuar as obras na rodovia do contorno. Eles alegam que a passagem para ciclistas, pedestres e pessoas com animais será impedida após conclusão das obras.

O protesto começou por volta de 12h e, de acordo com os manifestantes, não tem hora para terminar. O presidente da associação comunitária e de agricultores familiares de Itinga, Daniel Polonini, pede uma solução da concessionária. Além de Itinga, os moradores das comunidades de Beira Rio e Laranjeiras também são prejudicados, um total de 600 pessoas.

Fizemos um protesto no dia 12 de junho e não tivemos resposta até hoje. Já estão colocando asfalto e não tivemos posição da nossa passagem. Eles querem enganar a gente e depois que o asfalto estiver pronto não tem pra onde recorrer. De carro tem como passar, mas a pé, com bicicletas e animais não tem como, disse.

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