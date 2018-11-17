Em fuga, assaltantes provocam acidente com quatro feridos em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, os bandidos assaltaram um comércio no bairro Vila Isabel, em Castelo. Os militares identificaram o carro dos suspeitos, que fugiram em direção a Cachoeiro.

A batida aconteceu por volta das 15h30, próximo a entrada do distrito cachoeirense de São Vicente. Os dois bandidos e duas pessoas que estavam no carro que se chocou com os criminosos ficaram feridos. Eles foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim por ambulâncias e resgate do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade.