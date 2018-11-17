Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Em fuga, assaltantes provocam acidente com quatro feridos em Cachoeiro
Assalto a comércio

Em fuga, assaltantes provocam acidente com quatro feridos em Cachoeiro

Criminosos roubaram um comércio em Castelo e fugiram de carro em direção a Cachoeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 21:18

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 21:18

Uma perseguição policial na tarde desta sexta-feira (16) terminou com a prisão de dois assaltantes na rodovia Fued Nemer, que liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim. Os criminosos roubaram um comércio em Castelo e fugiram de carro. Eles acabaram provocando um acidente e batendo de frente com outro veículo.
Segundo a Polícia Militar, os bandidos assaltaram um comércio no bairro Vila Isabel, em Castelo. Os militares identificaram o carro dos suspeitos, que fugiram em direção a Cachoeiro.
Corpo de Bombeiros resgatou vítimas para Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Redes sociais
A batida aconteceu por volta das 15h30, próximo a entrada do distrito cachoeirense de São Vicente. Os dois bandidos e duas pessoas que estavam no carro que se chocou com os criminosos ficaram feridos. Eles foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim por ambulâncias e resgate do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados