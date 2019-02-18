Duas pessoas morrem após batida entre moto e carro em Cachoeiro

Um homem de 61 anos e uma mulher de 48 anos morreram após a moto em que estavam bater de frente com um carro na noite do último sábado (16), na Rodovia ES 164, na altura do Bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22h30. As causas ainda são desconhecidas. A motocicleta era conduzida por João Domingos Viana e na carona seguia Maria José Mariano. O impacto da batida foi tão forte que os dois morreram no local do acidente.
Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e nem precisaram ser socorridos. Os corpos de Maria e de João foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.