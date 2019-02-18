Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Duas pessoas morrem após batida entre moto e carro em Cachoeiro

O impacto da batida foi tão forte que as vítimas morreram no local do acidente

Publicado em 

18 fev 2019 às 13:26

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 13:26

Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves Crédito: Internauta Gazeta Online
Um homem de 61 anos e uma mulher de 48 anos morreram após a moto em que estavam bater de frente com um carro na noite do último sábado (16), na Rodovia ES 164, na altura do Bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22h30. As causas ainda são desconhecidas. A motocicleta era conduzida por João Domingos Viana e na carona seguia Maria José Mariano. O impacto da batida foi tão forte que os dois morreram no local do acidente.
> Jovem morre ao colidir em barranco em Rio Novo do Sul
Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e nem precisaram ser socorridos. Os corpos de Maria e de João foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados