Duas pessoas morrem afogadas no Rio Itapemirim

O homem que estava desaparecido no Rio Itapemirim, em, na região Sul do Estado, na tarde deste sábado (20), foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros. Ele tinha entrado na água para ajudar um pai a salvar o filho que estava se afogando no local por volta de 13h20. Um menino de 12 anos também morreu no mesmo rio pela manhã.

O primeiro afogamento foi por volta de 11 horas, no distrito de São Bento, zona rural do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos Vinicius Almeida de Oliveira, de 12 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, mas morreu depois de dar entrada na unidade.

Já o outro afogamento ocorreu por volta das 13h20 na altura do bairro Aquidaban, na sede do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma criança estava se afogando e o pai pulou na água para salvá-la. Uma terceira pessoa entrou no rio para ajudar a criança, mas acabou se afogando e ficou desaparecida. Uma equipe de mergulhadores foi ao local e encontrou o homem morto, a quatro metros de profundidade. Ele ainda não foi identificado.