Doze municípios do Sul do ES não registram homicídios ainda neste ano

Iconha já estão no segundo ano consecutivo sem o crime Crédito: TV Gazeta Sul

região Sul do Estado fechou o primeiro semestre deste ano com 12 municípios sem nenhum registro de homicídio. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e analisam o período de 01 de janeiro até 31 de julho de 2019. fechou o primeiro semestre deste ano com 12 municípios sem nenhum registro de. Os dados são dae analisam o período de 01 de janeiro até 31 de julho de 2019.

Na lista das cidades sem ocorrências de homicídio, estão Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus Do Norte, Divino De São Lourenço, Iconha, Irupi, Jerônimo Monteiro, Muqui, Presidente Kennedy, São José Do Calçado, Conceição Do Castelo e Vargem Alta.

Destes, Apiacá, Divino de São Lourenço e Iconha já estão no segundo ano consecutivo sem assassinatos. Eles passaram 2018 todo sem homicídio. O delegado de Iconha, Sebastião Caetano, afirma que o comportamento da população é um dos fatores que ajuda neste índice.

“Nosso trabalho é com o apoio da própria população que nos ajuda a administrar o município em relação a crimes. Em 2017 ocorreram dois homicídios, ambos relacionados a droga e de municípios vizinhos. O trabalho de combate às drogas em Iconha e o serviço junto com a Polícia Militar tem dado bons resultados.”

ÍNDICES MAIORES EM CIDADES MAIS POPULOSAS

O comandante do CPO (Comando de Polícia Ostensiva) Sul, Coronel Marin e o Superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes explicam que os números estão caindo em toda região Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

Segundo o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes, além dos municípios sem o crime, seis só registram apenas um homicídio e com relação a homicídios, a maior concentração está em seis cidades.

O comandante do CPO (Comando de Polícia Ostensiva) Sul, coronel Marin, explica que as cidades mais populosas da região Sul são as que apresentam os maiores índices criminais. “O tamanho da população, desigualdade social, falta de emprego e tráfico de drogas são questões que influenciam nessa incidência criminal.”

REDUÇÃO EM TODA REGIÃO

A região coberta pelo CPO Sul inclui 22 cidades, e a redução nos crimes de homicídio acontece pelo segundo mês consecutivo. “Temos a maior redução do Estado nos crimes letais. A atuação dos eixos policiais, incluindo militar, civil e guardas municipais têm contribuído muito para isso, com apreensões de arma de fogo, com ações coordenadas e qualificadas e com a prisão de homicidas. Esperamos que continue assim”, disse o coronel Marin.

“A redução do índice de homicídio no Estado vem ano após ano. Aqui no Sul, a redução hoje representa 33,3%, ou seja, 21 homicídios a menos em relação ao mesmo período do ano passado (primeiro semestre). E o que mais chama atenção é o município de Cachoeiro de Itapemirim, onde há uma redução de 15 homicídios. Registramos apenas 16 homicídios este ano e, ano passado, no mesmo período, foram 31, o que representa 48,3% de redução.”

VEJA QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS ZERO HOMICÍDIO EM 2019

Alfredo Chaves

Apiacá

Bom Jesus Do Norte

Divino De São Lourenço

Iconha

Irupi

Jerônimo Monteiro

Muqui

Presidente Kennedy

São José Do Calçado

Conceição Do Castelo