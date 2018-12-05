Dona de casa tem 65% do corpo queimado em Cachoeiro

Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

Uma dona de casa teve 65% do corpo queimado na noite desta segunda-feira (04) depois de um acidente com um fogareiro à álcool, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Estado. Segundo a família, que mora em um conjunto habitacional, ele permanece internada na UTI de um hospital na Grande Vitória.

Segundo o marido da dona de casa, Willian Ferreira, de 29 anos, a esposa, de 22 anos, fazia o jantar quando o acidente aconteceu. Ele revela que estão desempregados, sem gás de cozinha e recebendo ajuda de familiares.

No momento do acidente, ele não estava com a esposa. Ferreira contou que fez um fogareiro a álcool, mas quando a mulher manuseou o fogão improvisado quente, não teria visto uma faísca e houve uma explosão que a queimou.