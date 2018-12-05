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Acidente

Dona de casa tem 65% do corpo queimado em Cachoeiro

Sem dinheiro para compra gás de cozinha, mulher fazia refeição em fogareiro a álcool improvisado quando acidente ocorreu

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 21:19
Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
Uma dona de casa teve 65% do corpo queimado na noite desta segunda-feira (04) depois de um acidente com um fogareiro à álcool, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Segundo a família, que mora em um conjunto habitacional, ele permanece internada na UTI de um hospital na Grande Vitória.
Segundo o marido da dona de casa, Willian Ferreira, de 29 anos, a esposa, de 22 anos, fazia o jantar quando o acidente aconteceu. Ele revela que estão desempregados, sem gás de cozinha e recebendo ajuda de familiares.
> Carro pega fogo na Leitão da Silva
No momento do acidente, ele não estava com a esposa. Ferreira contou que fez um fogareiro a álcool, mas quando a mulher manuseou o fogão improvisado quente, não teria visto uma faísca e houve uma explosão que a queimou.
A mulher sofreu queimaduras de segundo grau, foi socorrida por uma vizinha para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e depois transferida para a Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Ela está conversando, consciente e se alimentando. Está se recuperando bem, graças a Deus, contou o marido.

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