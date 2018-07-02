Dona de casa morre após apartamento pegar fogo em Castelo Crédito: Roberto Duarte / Tv Gazeta Sul

Uma dona de casa de 51 anos morreu após um incêndio no apartamento onde ela morava no bairro Santo Andrezinho, em Castelo, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (01). Rita de Cássia Vazzoler, que se trancou no banheiro para escapar do fogo, foi socorrida para a Santa Casa Castelense, mas não resistiu. Ela não chegou a ser atingida pelas chamas.

O apartamento onde Rita morava fica no terceiro andar de um prédio na rua Lídio Machado. O auxiliar de saúde bucal Roberto Serra, que estava no bar ao lado do prédio, por volta das 10h, contou que um morador do apartamento estava no estabelecimento quando foi avisado do fogo no imóvel.

"O senhor que estava aqui tinha acabado de chegar. Ele sentou ali e, uns dez minutos depois, o pessoal chegou gritando que estava pegando fogo no apartamento dele. Na janela saia muita fumaça e não tinha como conter, contou.

O fogo foi controlado pelos moradores. Uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulha no local, foi acionada pelos moradores e socorreu a vítima para o hospital. Segundo a polícia, Rita foi encontrada desacordada no banheiro, mas ainda apresentava sinais vitais.