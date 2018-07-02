Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Incêndio

Dona de casa morre após apartamento pegar fogo em Castelo

Rita de Cássia Vazzoler não chegou a ser atingida pelas chamas. O laudo apontou que ela morreu por causas indeterminadas

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 13:25
Dona de casa morre após apartamento pegar fogo em Castelo Crédito: Roberto Duarte / Tv Gazeta Sul
Uma dona de casa de 51 anos morreu após um incêndio no apartamento onde ela morava no bairro Santo Andrezinho, em Castelo, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (01). Rita de Cássia Vazzoler, que se trancou no banheiro para escapar do fogo, foi socorrida para a Santa Casa Castelense, mas não resistiu. Ela não chegou a ser atingida pelas chamas.
O apartamento onde Rita morava fica no terceiro andar de um prédio na rua Lídio Machado. O auxiliar de saúde bucal Roberto Serra, que estava no bar ao lado do prédio, por volta das 10h, contou que um morador do apartamento estava no estabelecimento quando foi avisado do fogo no imóvel.
"O senhor que estava aqui tinha acabado de chegar. Ele sentou ali e, uns dez minutos depois, o pessoal chegou gritando que estava pegando fogo no apartamento dele. Na janela saia muita fumaça e não tinha como conter, contou.
O fogo foi controlado pelos moradores. Uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulha no local, foi acionada pelos moradores e socorreu a vítima para o hospital. Segundo a polícia, Rita foi encontrada desacordada no banheiro, mas ainda apresentava sinais vitais. 
Após atendimento no hospital, o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Vitória. O laudo apontou que ela morreu por causas indeterminadas. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados