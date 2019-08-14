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Prejuízo

Dois ônibus são destruídos pelo fogo em estacionamento de Marataízes

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa da prefeitura foram usados no combate ao fogo e não se sabe como o fogo começou

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:11
Incêndio destrói dois ônibus em Marataízes Crédito: Internauta Gazeta Online
Um incêndio, na noite desta terça-feira (13), no pátio de uma empresa, em Marataízes, no Litoral Sul, destruiu dois ônibus que estavam estacionados no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e um caminhão-pipa da prefeitura foram usados no combate ao fogo.
Na manhã desta quarta-feira (14) ainda era possível ver fumaça saindo dos veículos e do portão, que também ficou todo danificado. Segundo o responsável pela empresa, os ônibus eram usados para transportar os trabalhadores, mas estavam parados há cerca de 30 dias. Não há informações de como o fogo começou.
O imóvel, que é alugado pela empresa de limpeza urbana, fica na rua Bonifácio Marvila, no Centro de Marataízes, onde a maioria das casas são de veraneios e, por isso, estavam fechadas e vazias. O local foi isolado enquanto a empresa aguarda a chegada da perícia, que já foi solicitada.

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