Dois ônibus são destruídos pelo fogo em estacionamento de Marataízes

Um, na noite desta terça-feira (13), no pátio de uma empresa, em, no Litoral Sul, destruiu dois ônibus que estavam estacionados no local. Uma equipe doe um caminhão-pipa da prefeitura foram usados no combate ao fogo.

Na manhã desta quarta-feira (14) ainda era possível ver fumaça saindo dos veículos e do portão, que também ficou todo danificado. Segundo o responsável pela empresa, os ônibus eram usados para transportar os trabalhadores, mas estavam parados há cerca de 30 dias. Não há informações de como o fogo começou.

O imóvel, que é alugado pela empresa de limpeza urbana, fica na rua Bonifácio Marvila, no Centro de Marataízes, onde a maioria das casas são de veraneios e, por isso, estavam fechadas e vazias. O local foi isolado enquanto a empresa aguarda a chegada da perícia, que já foi solicitada.