Dívida cai de R$ 40 mil para R$ 1,7 mil em Cachoeiro

Para que o dinheiro não fuja das mãos, planejar o uso correto é uma das dicas Crédito: Reprodução/site Correio Popular Ritz

Uma dívida teve uma queda de mais de 95% durante o mutirão de negociação, que ocorreu na última semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ela caiu de mais de R$ 40 mil para R$ 1 mil. Segundo o Procon, 1,3 mil pessoas foram atendidas. Outro mutirão deve acontecer até o fim do ano no município.

Instituições financeiras, bancárias e de telefonia participaram do mutirão. O Procon informou que 746 dívidas foram negociadas entre os dias 18 e 20 de julho. O coordenador Marcos Cesário faz um balanço positivo do evento.

É um balanço positivo de descontos para o consumidor. Nós esperávamos mais consumidores, mas algumas empresas não tinham mais atendimentos. Outras empresas não foram tão procuradas quanto a gente esperava, disse.

Em algumas empresas, os descontos chamam atenção: uma dívida de R$ 40.610,45 caiu para R$1.720,16, um desconto de 95,76%. Outra caiu de R$11.921,05 para R$ 233,90. Em outra instituição uma dívida teve um abatimento de 96,01%, caiu de R$ 3.760,58 para 150,00.

Marcos ainda falou sobre as dívidas que foram perdoadas durante o evento. O cliente devia R$ 2,057,47 e teve anistia, contou. Outras cinco dívidas, com valores menores, de três instituições diferentes também foram perdoadas.