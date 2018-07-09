Discussão por causa de dinheiro termina com homem esfaqueado em Cachoeiro

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Uma cobrança de dívida quase acabou em morte no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde deste domingo (08). Um homem de 33 anos foi esfaqueado por Davanier de Souza Andrade, 31 anos, que acabou preso. O acusado teria dado dinheiro para a vítima pagar uma conta em um bar no início da semana, mas ela teria usado o dinheiro para quitar uma dívida de drogas.

A esposa de Davanier contou para a Polícia Militar que eles participavam de um churrasco e que o desentendimento já ocorria desde o início da semana, mas neste domingo acabaram brigando. Davanier pegou uma navalha e atingiu o abdômen da vítima, que foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia.

Davanier tentou fugir do local do crime, mas foi localizado, autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. O homem esfaqueado segue internado. O caso foi encaminhado para Delegacia de Crimes Contra a Vida.