Detento que teve 'saidinha de Natal' é preso com droga no ES

Homem beneficiado com "saidinha de natal" é preso com droga Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Um detento beneficiado com a saída temporária de Natal foi preso com droga na noite desta quarta-feira (26), no quilômetro 301, da BR 101 , na altura de Anchieta , no Litoral Sul. Ele estava em um táxi e, no momento da abordagem, alegou não estar com documentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o passageiro alegou que estaria retornando ao presídio de Xuri para cumprir pena pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma Autorização de Saída Temporária, constando que o próprio só poderia ausentar-se de sua residência em companhia de seus familiares, e que deveria estar de volta ao presídio às 12h do dia 26/12, estando portanto, de forma irregular.

Os policiais realizaram vistoria minuciosa no interior do veículo e na mochila do passageiro, onde foi encontrado um tablete de maconha pesando cerca de 60 gramas, além de diversos sacos plásticos utilizados para embalagem da droga. Em consulta aos sistemas policias, equipe obteve a informação de que o indivíduo possuía outras cinco passagens anteriores pela polícia, sendo três delas por crime de tráfico de drogas.