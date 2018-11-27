Deslizamento de terra deixa duas pessoas feridas em Rio Novo do Sul

Dois homens ficaram feridos em um deslizamento de terra na tarde desta terça-feira (27) em Rio novo do Sul, no Sul do Estado. Eles trabalhavam em um barranco, cavando manualmente o terreno, quando o acidente aconteceu.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Paulo Cezar Volpato, o acidente aconteceu por volta das 12h10, no Centro. O servente de pedreiro foi socorrido com uma fratura na perna esquerda e encaminhado por ambulância do município para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.
O dono do terreno, de acordo com Volpato, também trabalhava no local. Ele sofreu escoriações e permanece internado no Pronto Socorro do município.
A obra estava sem acompanhamento técnico e amanhã a secretaria de Obras vai avaliar o local para saber se será interditado ou não, disse Volpato.