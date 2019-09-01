Dentista morre em acidente após carro cair em lago de Afonso Cláudio

Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (31). Luciana da Silva Coelho chegou a ser socorrida por populares e levada para o hospital do município, mas não resistiu. Uma dentista de 40 anos morreu após perder o controle da direção do carro e cair em um lago no interior de, Região Serrana do Espírito Santo. Oaconteceu na tarde deste sábado (31). Luciana da Silva Coelho chegou a ser socorrida por populares e levada para o hospital do município, mas não resistiu.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas, na localidade conhecida como Loteamento, em Francisco Corrêa, zona rural do município. Segundo informações de moradores, a dentista Luciana Silva Coelho morava próximo ao local e seguia para um casamento, quando perdeu o controle da direção de seu veículo e caiu dentro do lago.

Moradores retiraram a vítima da água e a levaram ao Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio, onde a morte foi constatada.

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A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio decretou luto oficial de três dias pela morte da dentista, Luciana da Silva Coelho. Natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, ingressou no serviço público em Afonso Cláudio, em 24 de janeiro deste ano, atendendo no programa Estratégia de Saúde da Família do distrito de Mata Fria.

"Em nome da Administração, os mais sinceros votos de pesar pela triste e inesperada partida", informou a prefeitura em seu site.

O corpo de Luciana foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A dentista será sepultada na sua cidade, no Rio Grande do Sul.

Com informações do site Diário ES