Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Dentista morre em acidente após carro cair em lago de Afonso Cláudio
Perdeu controle da direção

Dentista morre em acidente após carro cair em lago de Afonso Cláudio

Luciana da Silva Coelho chegou a ser socorrida por populares e levada para o hospital do município, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2019 às 11:12

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 11:12

Uma dentista de 40 anos morreu após perder o controle da direção do carro e cair em um lago no interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (31). Luciana da Silva Coelho chegou a ser socorrida por populares e levada para o hospital do município, mas não resistiu.
O acidente aconteceu por volta das 15 horas, na localidade conhecida como Loteamento, em Francisco Corrêa, zona rural do município. Segundo informações de moradores, a dentista Luciana Silva Coelho morava próximo ao local e seguia para um casamento, quando perdeu o controle da direção de seu veículo e caiu dentro do lago.
Moradores retiraram a vítima da água e a levaram ao Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio, onde a morte foi constatada.
Dentista morre em acidente após carro cair em lago de Afonso Cláudio
A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio decretou luto oficial de três dias pela morte da dentista, Luciana da Silva Coelho. Natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, ingressou no serviço público em Afonso Cláudio, em 24 de janeiro deste ano, atendendo no programa Estratégia de Saúde da Família do distrito de Mata Fria.
"Em nome da Administração, os mais sinceros votos de pesar pela triste e inesperada partida", informou a prefeitura em seu site.
O corpo de Luciana foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A dentista será sepultada na sua cidade, no Rio Grande do Sul.
Com informações do site Diário ES
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados