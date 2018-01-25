Cruz é derrubada em pátio de Igreja e fiéis falam em intolerância

Fiéis recolocaram o cruzeiro nesta quinta-feira (25) Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um cruzeiro de madeira foi derrubado do pátio de uma comunidade católica no interior de Irupi, na Região do Caparaó, nesta quarta-feira (24). A ação foi vista pelos moradores do local como um ato de intolerância religiosa. O monumento foi novamente erguido pelos membros da Comunidade São Pedro na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo um membro da comunidade, que prefere não se identificar, o cruzeiro foi desmontado, arrancado e jogado ao chão, com auxílio de uma máquina. O cruzeiro fica em área da igreja, localizada no Córrego Burro Frouxo, zona rural do município de Irupi.

Ficamos chocados diante do ocorrido. Fico indignado, dá uma tristeza, revolta. Em pleno século XXI e ainda existem ataques à Igreja. Independente de qual for a religião é preciso respeitar o direto e espaço do outro. Lamentável, disse.