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Intolerância

Cruz é derrubada em pátio de Igreja e fiéis falam em intolerância

A ação foi vista pelos moradores do local como um ato de intolerância religiosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 20:36

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 20:36

Fiéis recolocaram o cruzeiro nesta quinta-feira (25) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um cruzeiro de madeira foi derrubado do pátio de uma comunidade católica no interior de Irupi, na Região do Caparaó, nesta quarta-feira (24). A ação foi vista pelos moradores do local como um ato de intolerância religiosa. O monumento foi novamente erguido pelos membros da Comunidade São Pedro na manhã desta quinta-feira (25).
Segundo um membro da comunidade, que prefere não se identificar, o cruzeiro foi desmontado, arrancado e jogado ao chão, com auxílio de uma máquina. O cruzeiro fica em área da igreja, localizada no Córrego Burro Frouxo, zona rural do município de Irupi.
Ficamos chocados diante do ocorrido. Fico indignado, dá uma tristeza, revolta. Em pleno século XXI e ainda existem ataques à Igreja. Independente de qual for a religião é preciso respeitar o direto e espaço do outro. Lamentável, disse.
Nesta manhã, alguns membros da comunidade, montaram e reergueram o cruzeiro novamente. Os membros da localidade pretendem reforçar a segurança do local.

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