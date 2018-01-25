Cruz é derrubada em pátio de Igreja e fiéis falam em intolerância

Um cruzeiro de madeira foi derrubado do pátio de uma comunidade católica no interior de Irupi, na Região do Caparaó, nesta quarta-feira (24). A ação foi vista pelos moradores do local como um ato de intolerância religiosa. O monumento foi novamente erguido pelos membros da Comunidade São Pedro na manhã desta quinta-feira (25).
Segundo um membro da comunidade, que prefere não se identificar, o cruzeiro foi desmontado, arrancado e jogado ao chão, com auxílio de uma máquina. O cruzeiro fica em área da igreja, localizada no Córrego Burro Frouxo, zona rural do município de Irupi.
Ficamos chocados diante do ocorrido. Fico indignado, dá uma tristeza, revolta. Em pleno século XXI e ainda existem ataques à Igreja. Independente de qual for a religião é preciso respeitar o direto e espaço do outro. Lamentável, disse.
Nesta manhã, alguns membros da comunidade, montaram e reergueram o cruzeiro novamente. Os membros da localidade pretendem reforçar a segurança do local.