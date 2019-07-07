-2ºC

Crise de asma: adolescente é resgatada de helicóptero no Pico da Bandeira

Adolescente de 14 anos foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar após sofrer crise de asma na subida

Publicado em 7 de julho de 2019 às 17:25 - Atualizado há 6 anos

Aeronave fez o resgate e pousou no Quartel de Guaçuí, para atendimento da menina no Pronto Socorro do município Crédito: Divulgação/Notaer

Uma adolescente de 14 anos foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar na manhã deste domingo (07) no Pico da Bandeira, Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma crise de asma enquanto subia.

O resgate com o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) do Espírito Santo aconteceu por volta das 9h. Os militares foram acionados pois os turistas que estavam com a adolescente não conseguiam transportá-la. Por ser um local de difícil acesso e longe da unidade do Corpo de Bombeiros, foi feito todo o gerenciamento e acionamento dos brigadistas do Parque.

A aeronave fez o resgate e pousou no Quartel de Guaçuí, para atendimento no Pronto Socorro do município. O estado de saúde da adolescente não foi informado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, às 8h30 da manhã a temperatura no pico era ainda de 2 graus negativos. O Pico da Bandeira recebe um grande número de turistas no inverno pelas belas imagens ao nascer do sol, no alto da montanha.

Aeronave fez o resgate e pousou no Quartel de Guaçuí, para atendimento da menina no Pronto Socorro do município Crédito: Divulgação/Notaer

O pico é o terceiro ponto mais alto do país, com 2.892 metros de altitude e fica no Parque Nacional do Caparaó, um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta