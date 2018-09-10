Crianças que foram esganadas pelo pai recebem alta de hospital

As crianças de 5 e 8 anos estão internadas no Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/hospitalcsvp

Um tio da ex esposa do servidor público contou que as crianças estão na casa da irmã da mãe deles em Vila Velha. Eles estão bem, mas ainda não sabem o que aconteceu com o pai deles. Eles ainda terão que passar por exames, contou.

O tio disse, ainda, que a mãe dos meninos segue muito abalada e que está com os filhos em Vila Velha.

O CRIME

O servidor público foi encontrado morto dentro de casa e os dois filhos, de 5 e 8 anos de idade, desacordados. Eles foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio e por volta das 18 horas foram transferidos de ambulância para o Hospital Infantil de Vitória.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Afonso Cláudio decretou luto oficial de três dias pela morte, neste domingo (09), do servidor municipal.

O corpo está sendo velado no Cuba e sera enterrado às 15 horas desta segunda-feira (10) no cemitério municipal. Neste momento de dor, o prefeito Edélio Francisco Guedes, o vice-prefeito Joadir Dttmann, os secretários e todos os servidores, lamentam o falecimento, transmitem os sentimentos e se solidarizam com familiares e amigos.