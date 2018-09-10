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Sul do Estado

Crianças que foram esganadas pelo pai recebem alta de hospital

Servidor público se matou após tentar estrangular os filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 16:36

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 16:36

As crianças de 5 e 8 anos estão internadas no Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/hospitalcsvp
As duas crianças de cinco e oitos anos que foram esganadas pelo pai, um servidor público de 41 anos, receberam alta do Hospital Infantil de Vitória nesta segunda-feira (10). O crime aconteceu neste domingo (09) dentro da casa do servidor, no bairro Grama, em Afonso Cláudio. Ele se matou em seguida.
Um tio da ex esposa do servidor público contou que as crianças estão na casa da irmã da mãe deles em Vila Velha. Eles estão bem, mas ainda não sabem o que aconteceu com o pai deles. Eles ainda terão que passar por exames, contou.
> Servidor que tentou matar filhos e se matou queria magoar ex, diz família
O tio disse, ainda, que a mãe dos meninos segue muito abalada e que está com os filhos em Vila Velha.
O CRIME
O servidor público foi encontrado morto dentro de casa e os dois filhos, de 5 e 8 anos de idade, desacordados. Eles foram encaminhadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Afonso Cláudio e por volta das 18 horas foram transferidos de ambulância para o Hospital Infantil de Vitória.
NOTA DE PESAR
A Prefeitura de Afonso Cláudio decretou luto oficial de três dias pela morte, neste domingo (09), do servidor municipal.
O corpo está sendo velado no Cuba e sera enterrado às 15 horas desta segunda-feira (10) no cemitério municipal. Neste momento de dor, o prefeito Edélio Francisco Guedes, o vice-prefeito Joadir Dttmann, os secretários e todos os servidores, lamentam o falecimento, transmitem os sentimentos e se solidarizam com familiares e amigos.
 

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