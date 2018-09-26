Criança que acabou internada após tomar bebida láctea passa bem

Criança está internada no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Caíque Verli

O menino de sete anos que passou mal após ingerir uma vitamina de fruta industrializada está bem segundo informou o pai, um auxiliar de produção, 35 anos. O menino, que mora em Castelo , no Sul do Estado, foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória devido à gravidade do caso. A previsão é de que ainda nesta quarta-feira (26) ele retorne para o Hospital Infantil de Cachoeiro.

A família suspeita de intoxicação, pois segundo o auxiliar de produção, ao dar a primeira golada, o filho começou a reclamar que a garganta estava doendo e, em seguida, eliminou sangue pela boca. A ingestão ocorreu por volta de 12h30 da última segunda-feira (24). O caso foi registrado na Polícia Civil.

De acordo com nota divulgada pelo Hospital Infantil São Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (25), a criança deu entrada nessa instituição no dia 24 com lesões na cavidade oral, edema de língua e lábios após ingesta alimentar, segundo relato de seus familiares. Após o primeiro atendimento em nossa unidade, foi transferido a UTI e pela manhã foi encaminhado a Vitória para realização de endoscopia digestiva alta, a fim de afastar lesões mais graves no estômago e esôfago.

O pai da criança contou que o filho está bem. Ele fez endoscopia no Hospital Infantil de Vitória e está tudo bem e fora de perigo. Vai voltar para o Hospital Infantil São Francisco de Assis de Cachoeiro ainda hoje (26), disse.

INVESTIGAÇÃO

O delegado Marcelo Ramos Meurer contou que um inquérito foi aberto para apurar o fato. Vamos tentar localizar a caixa da vitamina que o menino tomou e outra do mesmo lote que serão encaminhadas para ser analisada pela polícia científica. O resultado deve ser divulgado em um prazo máximo de 30 dias, contou. Testemunhas também são ouvidas .

LOTE RECOLHIDO

Por meio de nota, a Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim informou que acompanha o caso e que já foi feito, inclusive, um contato com a vigilância de Castelo para que seja feita uma coleta no estabelecimento onde foi comercializado o produto. E ainda que uma equipe da vigilância de Cachoeiro realizou uma visita ao local de revenda da empresa de laticínios do município, mas não encontrou o lote referente à denúncia.

Já a Secretaria da Saúde de Castelo informou que o caso já foi notificado e está sendo acompanhado. O produto foi apreendido para ser analisado, o resultado deve ser divulgado nos próximos dias.