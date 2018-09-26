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Sul do ES

Criança que acabou internada após tomar bebida láctea passa bem

A previsão é de que o menino seja transferido para o Hospital Infantil de Cachoeiro nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 15:51

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 15:51

Criança está internada no Hospital Infantil de Vitória Crédito: Caíque Verli
O menino de sete anos que passou mal após ingerir uma vitamina de fruta industrializada está bem segundo informou o pai, um auxiliar de produção, 35 anos. O menino, que mora em Castelo, no Sul do Estado, foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória devido à gravidade do caso. A previsão é de que ainda nesta quarta-feira (26) ele retorne para o Hospital Infantil de Cachoeiro.
A família suspeita de intoxicação, pois segundo o auxiliar de produção, ao dar a primeira golada, o filho começou a reclamar que a garganta estava doendo e, em seguida, eliminou sangue pela boca. A ingestão ocorreu por volta de 12h30 da última segunda-feira (24). O caso foi registrado na Polícia Civil.
> Internação de criança vira caso de polícia no interior do ES
De acordo com nota divulgada pelo Hospital Infantil São Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (25), a criança deu entrada nessa instituição no dia 24 com lesões na cavidade oral, edema de língua e lábios após ingesta alimentar, segundo relato de seus familiares. Após o primeiro atendimento em nossa unidade, foi transferido a UTI e pela manhã foi encaminhado a Vitória para realização de endoscopia digestiva alta, a fim de afastar lesões mais graves no estômago e esôfago.
O pai da criança contou que o filho está bem. Ele fez endoscopia no Hospital Infantil de Vitória e está tudo bem e fora de perigo. Vai voltar para o Hospital Infantil São Francisco de Assis de Cachoeiro ainda hoje (26), disse.
INVESTIGAÇÃO
O delegado Marcelo Ramos Meurer contou que um inquérito foi aberto para apurar o fato. Vamos tentar localizar a caixa da vitamina que o menino tomou e outra do mesmo lote que serão encaminhadas para ser analisada pela polícia científica. O resultado deve ser divulgado em um prazo máximo de 30 dias, contou. Testemunhas também são ouvidas .
LOTE RECOLHIDO
Por meio de nota, a Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim informou que acompanha o caso e que já foi feito, inclusive, um contato com a vigilância de Castelo para que seja feita uma coleta no estabelecimento onde foi comercializado o produto. E ainda que uma equipe da vigilância de Cachoeiro realizou uma visita ao local de revenda da empresa de laticínios do município, mas não encontrou o lote referente à denúncia.
Já a Secretaria da Saúde de Castelo informou que o caso já foi notificado e está sendo acompanhado. O produto foi apreendido para ser analisado, o resultado deve ser divulgado nos próximos dias.
Criança que passou mal após ingerir vitamina industrializada está bem

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