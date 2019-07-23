Cachoeiro de Itapemirim

Criança pede leite como presente de aniversário no ES

Aos 9 anos de idade, Samuel preferiu receber caixas de leites para doar a grupo de combate ao câncer, em Cachoeiro de Itapemirim. "Já tenho brinquedos demais"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 22:29 - Atualizado há 6 anos

Samuel Magalhães Araújo: criança que pediu caixas de leite no lugar de presentes de aniversário Crédito: Arquivo da família

Uma criança de 9 anos, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, decidiu fazer um pedido diferente em sua festa de aniversário. Ao invés do tradicional presente, ele pediu no convite caixas de leite para serem doadas a uma instituição filantrópica. A ação solidária foi elogiada pelos familiares e amigos do pequeno.

Segundo a mãe de Samuel Magalhães Araújo, a professora Cíntia dos Santos Magalhães, o menino tinha o desejo de arrecadar doações no aniversário, comemorado em 16 de julho, desde o último ano, mas em 2018 não foi à frente. Porém, o sentimento do menino não morreu.

Perguntei se era mesmo isso que ele queria e ele me disse: Olha, mãe, quantos brinquedos eu tenho e que não precisava de mais. No convite dele, pedi que substituíssem o presente pelas caixas de leite. Alguns doaram dois litros, outros uma caixa com 12, ficou a critério de cada um Mãe de Samuel •

Apesar da festa pequena, para amigos e familiares, Samuel conseguiu arrecadar 83 litros de leite. As doações foram direcionadas pela mãe Cíntia dos Santos Magalhães à Casa de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.

“Ele ficou muito feliz. Fiz questão dele ir também e conhecer a realidade do local. Os convidados acharam a ideia bem bacana e ele bem maduro. Ficaram felizes de poderem ajudar”, relembra a mãe.

A doação foi feita no último dia 22 de julho. O Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim mantém a Casa de Apoio exclusivamente através das doações de pessoas sensibilizadas com a causa.

O imóvel abriga pacientes que moram longe de Cachoeiro, mas que ficam na cidade para a realização do tratamento de combate ao câncer.

TAMBÉM QUER AJUDAR?

A Casa de Apoio aos Portadores de Câncer fica na Rua Pedro Quinelato, nº 58/60, bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. O telefone da unidade (28) 3027-5198.

Para depósitos em dinheiro

Banco do Brasil

Agência: 083-3

Conta Corrente: 22082-5

Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta