Criança cai de altura de oito metros ao tentar pegar pipa no ES

Um menino de 10 anos está em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo depois de cair de um telhado de uma casa no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (14). Ele tentava pegar uma pipa, que ficou agarrada no telhado de uma vizinha, e caiu de uma altura de oito metros.
O acidente aconteceu por volta das 15h40, na Rua Cezarino Crico, no bairro Coronel Borges. Noelma Maria, mãe da vítima, contou que o filho era acostumado a brincar na vizinhança de pipa. No momento do acidente, ela estava em casa.
Ouvi um barulho muito grande e gritaram: Gustavo caiu do telhado. Só tive noção da gravidade quando o vi no chão, em uma poça de sangue. Foi muito triste, desesperador
A vítima, que estava inconsciente, passou por atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Infantil Francisco de Assis. Segundo a mãe, o estado de saúde do filho é grave. Ele sofreu uma pequena fratura no crânio, fraturas múltiplas e está sedado. Os médicos informaram à família que ainda é cedo avaliar se o menino terá alguma sequela.