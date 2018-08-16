Criança cai de altura de oito metros ao tentar pegar pipa no ES

O acidente aconteceu por volta das 15h40, na Rua Cezarino Crico, no bairro Coronel Borges. Noelma Maria, mãe da vítima, contou que o filho era acostumado a brincar na vizinhança de pipa. No momento do acidente, ela estava em casa.

Ouvi um barulho muito grande e gritaram: Gustavo caiu do telhado. Só tive noção da gravidade quando o vi no chão, em uma poça de sangue. Foi muito triste, desesperador

A vítima, que estava inconsciente, passou por atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Infantil Francisco de Assis. Segundo a mãe, o estado de saúde do filho é grave. Ele sofreu uma pequena fratura no crânio, fraturas múltiplas e está sedado. Os médicos informaram à família que ainda é cedo avaliar se o menino terá alguma sequela.