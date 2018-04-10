Corpo é encontrado em boate desativada em Cachoeiro de Itapemirim

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (10), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado.
A polícia conta que recebeu uma ligação anônima informando que havia um cheiro muito forte vindo do imóvel que fica às margens da Avenida Mauro Miranda Madureira. No local, onde funcionava uma boate, foi encontrado um corpo em estado avançado de decomposição.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro e a causa da morte ainda não foi informada.