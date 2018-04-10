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Sul do ES

Corpo é encontrado em boate desativada em Cachoeiro de Itapemirim

Mau cheiro motivou ligação anônima à polícia

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:50
Corpo foi encontrado no bairro Aeroporto Crédito: Internauta
O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (10), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado.
A polícia conta que recebeu uma ligação anônima informando que havia um cheiro muito forte vindo do imóvel que fica às margens da Avenida Mauro Miranda Madureira. No local, onde funcionava uma boate, foi encontrado um corpo em estado avançado de decomposição.
> Leia mais matérias de Polícia
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro e a causa da morte ainda não foi informada.
 

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